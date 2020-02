A Firenze da Rossi ricordandogli chi era

C’è la data (lunedì 10 febbraio) e c’è il luogo del raduno (piazza del Duomo). I punti di riferimento della “marcia su Firenze” dei montecatinesi sono stabiliti. Ora si tratta di riempire di contenuti quella manifestazione pensata e proposta alla città dall’albergatoreStefano Pucci, proprietario con la famiglia del Grand Hotel & La Pace. E proprio per fissare quei contenuti si stanno incontrando i rappresentanti delle categorie economiche cittadine (niente politici, bandite dalla manifestazione le bandiere di parte). Un compito non facile.



Il documento, probabilmente sotto forma di lettera al presidente della Regione, Enrico Rossi, oltre a esporre la situazione disastrosa delle Terme e quindi della città (seconda, dopo Firenze, per l’accoglienza turistica in Toscana), dovrà toccare anche delle corde “sentimentali”. Rappresentare la crisi di una intera città (Montecatini) e di un’intera area (la Valdinievole) significa raccontare le difficoltà quotidiane, la paura di perdere il lavoro, la mancanza di prospettive della gente.

E bene ha fatto, Pucci, a ricordare che Enrico Rossi non può essere insensibile a questi temi. Anzi, sa bene di cosa si parla perché nei primi anni ’90, da giovane sindaco di Pontedera, dovette affrontare la minaccia dello spostamento della Piaggio a Nusco, la città di Ciriaco De Mita, all’epoca potentissimo esponente della Dc. «Enrico fece il diavolo a quattro – ha ricordato Pucci – organizzò una manifestazione con 5mila partecipanti, e ci riuscì. Credo che dopo questa esperienza capisca molto bene l’importanza di alcune aziende sui territori».

Ha ragione, Pucci. Quel Rossi di trent’anni fa il vostro cronista lo conosceva bene: la sua passione politica era incentrata sui diritti e sul lavoro. E anche se è passato tanto tempo, questa passione non può averla smarrita. Da vecchio amico, ne sono certo. Buona fortuna a tutti. —