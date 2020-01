Undici nuove Oss al Cosma e Damiano in arrivo dalla scuola Sismondi-Pacinotti

Le operatrici sociosanitarie sono ex allieve diplomate a Pescia nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

PESCIA. La Valdinievole può contare su undici – nuove – operatrici socio-sanitarie che arrivano direttamente dall’Istituto “Sismondi – Pacinotti” di Pescia. Undici allieve dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” (che si sono diplomate nel luglio dello scorso anno) ce l’hanno fatta a superare, nei giorni scorsi, nei locali dell’Azienda Usl Toscana Centro, l’esame di qualifica di operatore socio-sanitario. Una soddisfazione che il dirigente scolastico dell’istituto pesciatino, il professor Tiziano Nincheri, e i vicepresidi Cristina Brancoli e Lorenzo Giordani con tutta la comunità scolastica, non nascondono. Anzi.



«Ci congratuliamo con queste studentesse – spiegano – non soltanto per il brillante risultato che hanno conseguito, ma anche perché sono le prime ad aver portato a termine la sperimentazione di attività formative finalizzate proprio all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario». Una figura professionale che svolge attività di cura e assistenza ai malati e agli anziani, soprattutto in ospedale.

Martina Rosellini e Arianna Cavalli si abbracciano soddisfatte per avercela fatta

Era il 2016 quando nacque il progetto per formare, a scuola, operatori socio-sanitari, che affonda le sue radici nell’approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e l’Azienda Usl Toscana Centro.



«Per realizzare questa innovativa sperimentazione – sottolinea il dirigente scolastico – il nostro istituto ha aperto le porte a esperti esterni provenienti dal settore sanitario che hanno arricchito, insieme ai docenti, il percorso scolastico dei nostri studenti».



«Per questo – aggiunge il professor Nincheri – tutta la comunità scolastica dell’Istituto “Sismondi – Pacinotti di Pescia ringrazia i docenti dell’indirizzo socio-sanitario che, in questi anni, hanno accompagnato con professionalità il cammino delle nostre allieve: in modo particolare, la referente scolastica del corso per operatori socio-sanitari, la professoressa Daniela Bongiovanni, e la direttrice del corso Oss dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Centro, la dottoressa Lucia Baldi».



Le allieve che hanno conseguito la qualifica di operatrici sanitarie, invece, sono: Deborah Barreca, Sara Cappelli, Arianna Cavalli, Miriam Combatti, Azzurra D’Onofrio, Fadwa Ennaciri, Lara Fabrizi, Melissa Ferrari, Erika Iannotta, Allegra Pellegrini e Martina Rosellini. «Per la nostra scuola – conclude il dirigente Tiziano Nincheri – è motivo di grande soddisfazione poter donare al territorio della Valdinievole la professionalità e le competenze delle nostre giovani allieve qualificate». –



Martina Trivigno