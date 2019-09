Fino in Puglia per adottare Amir, cane travolto ad un'auto: «Gli darò una nuova vita»

MONTECATINI. «Amir mi aspettava, ne sono sicura». Stefania Delrio lavora al Bar New York di corso Roma, a Montecatini, e si commuove quando parla di lui: Amir, un bell’esemplare di Siberian Husky di 3 anni. Amir non può più camminare sulle sue zampe, ma riesce a muoversi grazie a un carrellino (per il cui noleggio, ogni giorno, la sua proprietaria paga 50 euro). E l’obiettivo, ora, è quello di acquistarne uno grazie a una raccolta fondi: “Un carrellino per Amir”, si chiama, promossa dalla Liv onlus (Lega internazionale vigilanza toscana). . È stato investito a Triggiano, in Puglia, Amir. Era lì che viveva, quando è stato travolto da un’auto circa due mesi fa. «È rimasto cinque giorni sul ciglio della strada, in una pozza di sangue, ignorato da tutti – racconta Stefania, la voce che trema – fino a quando delle volontarie di un’associazione animalista non lo hanno soccorso. Ho saputo di lui attraverso un post su Facebook e, subito, mi sono attivata per averlo con me. Nella mia famiglia».







Sì perché Stefania vive, nella sua casa di Sorana, con altri due “coinquilini” a quattro zampe: Tommy, un Volpino italiano di 13 anni, e Oscar, un Samoiedo di quasi 2 anni, anche lui con un passato difficile alle spalle.«La convivenza fra tre cani, oltretutto di sesso maschile, è molto complicata – sottolinea Stefania – Ma Tommy e Oscar hanno compreso la debolezza di Amir, e lo hanno accettato. Quando Amir è arrivato a casa era pieno di piaghe in tutto il corpo. È con me dal 15 luglio scorso e, da allora, non sembra neppure la stessa creatura, ferita, fragile e indifesa, che avevo portato via dalla Puglia. Grazie all’aiuto di esperti comportamentalisti, a sedute di ozonoterapia e alle medicazioni costanti, è tornato a essere un cane vivace e più sereno».Certo, la strada è ancora lunga. Ma i progressi di Amir sono sotto gli occhi di tutti. E ora, a scendere in campo, è il grande cuore della Valdinievole, e non solo. In molti, infatti, si sono fatti avanti con donazioni alla Liv onlus. «Tra spese mediche, pannoloni e affitto del carrellino – spiega la presidente– le spese, per Stefania, sono diventate troppo onerose. Per questo abbiamo pensato di aiutarla. La solidarietà, per noi – prosegue – non conosce distinzione di specie. Siamo grati ai cittadini di Montecatini e della Valdinievole per la loro grande solidarietà e vicinanza: ogni volta che abbiamo portato avanti un’iniziativa, come ad esempio la raccolta di beni di prima necessità, insieme a, per le popolazioni di Amatrice, abbiamo trovato sempre moltissima gente pronta ad accogliere la nostra mano tesa».«Con i soldi della donazione – conclude Stefania – conto di comprare un carrellino per Amir e anche un box in cui possa stare al sicuro, mentre sono a lavoro». Poi ci saluta in fretta. Deve correre dai suoi tre cagnoloni che già la stanno aspettando. «È l’ora della passeggiata lungo la Pescia. Viene anche Amir, così socializza un po’ con gli altri cani» dice mentre se ne va. Sperando che, al più presto possa avere un carrellino nuovo di zecca per le sue passeggiate. Per quella vita normale che qualcuno stava per strappargli.

LA RACCOLTA FONDI PER IL CARRELLINO

Stanno arrivando da ogni parte d’Italia le donazioni per acquistare un carrellino per Amir: fino a ieri, la cifra raccolta ammontava a circa 300 euro. «Chiunque voglia contribuire alla raccolta “Un carrellino per Amir” – spiega Giulia Fiori, presidente della Liv onlus – può inviare un bonifico all’Iban IT03 S080 0370 4600 0000 0108 487 (Bic ICRAITRR030). Ognuno può donare qualcosa in base alle sue possibilità. Ma si tratta, in ogni caso, di un gesto importante». «Si è creata una grande rete di solidarietà – conclude – che sta coinvolgendo l’Italia intera. Questo fa passare un messaggio importante: quando c’è qualcuno da aiutare, i cittadini si prodigano sempre, sia per salvare un essere umano o, come in questo caso, un cane». Informazioni sulla pagina Facebook Liv onlus.