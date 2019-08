La zona Sud dice addio alla sua amata Patrizia

MONTECATINI. Dolore, sgomento e commozione nella zona Sud per l’improvvisa scomparsa di Patrizia Vettori Spinelli, solare bagnaiola di via Marche, portata via all’affetto dei propri cari in brevissimo tempo da un male repentino ed incurabile a 63 anni. Una donna eccezionale, sia per spessore umano che per quel modo di prendere la vita positivamente.

Ex dipendente della biblioteca comunale, era molto conosciuta in ambito sportivo per aver gestito il bar dello stadio “Mariotti”, salda figura matriarcale in una famiglia, tirata su alla grande, assieme all’adorato marito Andrea, elettricista da pochi mesi in pensione nonché storico portiere del mitico bar Ilio che vinceva tutto a livello amatoriale. Del resto, sin da piccola Patrizia ha mangiato pane e calcio per “colpa” del fratello minore Francesco Vettori, bandiera del Montecatini ai gloriosi tempi della serie C. Stessa storia coi figli Crstiano e Gabriele, ex giocatori di Montecatini, Larcianese Borgo e via discorrendo.

E Patrizia ha sempre assecondato queste passioni anche quando Andrea è divenuto uno dei dirigenti principali del MontecatiniMurialdo, alternandole alle “macchinate” a seguire pure la squadra di basket termale, per non farsi mancare nulla. Prima a salutare, la faccia sorridente e quegli occhi che si raddolcivano bonariamente erano il suo marchio di fabbrica. Sulle tribune ti dovevi preoccupare quando metteva le braccia conserte: significava ramanzina certa per l’arbitro o per qualche giocatore troppo irruento. Ma mai fuori dalle righe. Non era nel suo costume.

Tuttora che i figli sono grandi e sistemati (Cristiano lavora da una vita da CasaColor e Gabriele è impiegato nella ristorazione a Firenze) è davvero raro vedere una famiglia laboriosa così unita e coesa, da prendere ad esempio.

Purtroppo Adesso che anche il marito Andrea aveva più tempo libero da passare insieme, il destino ha voluto giocare un tiro maligno ad effetto imparabile su cui nemmeno lo smisurato amore che univa, e che unisce questa splendida famiglia, nulla ha potuto.

A dare forza e coraggio in questo terribile momento toccherà con un fortissimo abbraccio alla sensibile gente del Sottoverga e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la grandezza d’animo e il cuore di questa meravigliosa persona.