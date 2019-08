Ippica, con quindici vittorie Di Nardo guida la classifica dei driver

La graduatoria mette in fila i guidatori in base al numero di vittorie ottenute. Al secondo posto Bellei (quattordici successi) e al terzo Greppi (tredici)

MONTECATINI. Dopo la magica serata di Ferragosto e in attesa che le corse al trotto a Montecatini ritornino nel weekend del 24 e 25 agosto, è il momento di fare il punto sulla classifica guidatori della stagione di corse 2019 all’ippodromo Snai Sesana. Ci riferiamo alla graduatoria di piazza, quella che per numero di vittorie mette in fila i drivers in base ai risultati conseguiti nell’annata sulla pista della Valdinievole. Ebbene, la classifica vede un appassionante testa a testa tra tre guidatori: Antonio Di Nardo, Enrico Bellei e Antonio Greppi.

Il primo è al momento il leader con 15 vittorie, seguito a una lunghezza da Bellei (14 successi), e a due da Antonio Greppi, 13 affermazioni in stagione al Sesana. La sfida è quanto mai aperta e sarà un motivo in più per seguire le prossime riunioni di corse, a partire dal meeting costruito intorno al Gran Premio Nello Bellei di domenica 25, che comprende anche la serata di sabato 24 incentrata sul Criterium Toscano, la corsa dei giovani rampanti, i puledri di due anni. Nei convegni in notturna questi campioni delle redini lunghe hanno esibito il loro talento, la grinta, la sagacia tattica che li ha portati ai vertici.

Antonio Di Nardo, campano dalle solide tradizioni familiari, nel 2018 ha scalzato Enrico Bellei dai vertici della classifica nazionale. Dallo scorso ottobre si è trasferito in Toscana, per guidare i cavalli di Gennaro Casillo, trainer di stanza a Cintolese. I numeri dicono che al Sesana vince il 25 per cento delle corse disputate.

Vittorie d’élite a profusione hanno scandito la leggendaria carriera di Enrico Bellei, che conquistando centinaia di gran premi, frustini d’oro a ripetizione, ha segnato gli ultimi tre decenni dell’ippica italiana. L’Imperatore è il leader virtuale della classifica, ha vinto una volta meno rispetto a Di Nardo, ma con quattro ingaggi in meno, scendendo in pista 56 volte contro le 60 del rivale.

L’esperto Antonio Greppi vive un momento magico, interpretando la figura di un catch driver sempre più carismatico. È questa la metamorfosi del driver fiorentino partito come duttile interprete di soggetti dalle più disparate caratteristiche tecniche.

Che sia una stagione d’oro per Antonio lo dice anche quella percentuale vittorie del 27,08%, superiore a quella di Di Nardo e Bellei. Occhio, perché il sorpasso è alla portata di Greppi.

Dietro questi tre c’è un’altra sfida, quella per il quarto posto della classifica, che vede al momento appaiati a quota sei vittorie Francesco Facci, Manuele Matteini e Roberto Vecchione. Il primo, giovane e aitante, è amato dagli appassionati per la sua grinta e spettacolarità. Matteini è un maestro della preparazione, quando manda un cavallo in corsa è qualcosa di mirato, frutto di una programmazione studiata per tempo. Non improvvisa, corre solo quando ha una buona chance. Manuele aggiunge a questo approccio indubbie doti interpretative.

Quanto a Roberto Vecchione, con lui si apre una gloriosa pagina fatta di grandi vittorie, cavalli eccezionali, ed una partnership indissolubile con il trainer teutonico Holger Ehlert. Algiers Hall, il biondo Nesta Effe, ma anche due vincitori del Città di Montecatini come Ringostarr Treb e Uragano Trebì, fino al miglior quattro anni in azione sulle nostre piste, Zacon Giò, sono alcuni dei campioni portati al successo da questo geniale driver.