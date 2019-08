Il montecatinese che insegna nel dipartimento dei premi Nobel

MONTECATINI. Stefano Bonini ha quarant’anni, è un termale doc. Si racconta al telefono dal suo appartamento di Washington Square, nel Greenwich Village, a New York. È uno dei montecatinesi che si sono fatti strada nella propria professione e che restano legati, in un modo o nell’altro, alla loro città di origine. Stefano lavora per una multinazionale della consulenza, e vive a Milano: «Si fa per dire, perché occupandomi di consulenze sono quasi sempre in giro, nelle aziende con cui collaboro».

L’estate però la sta passando oltreoceano, impegnato in quella che si potrebbe definire la sua seconda attività e che certamente è una vera passione: è visiting professor di Finance and Risk Management alla Stern Business School della New York University. «Fin dalla laurea – racconta – sono rimasto legato al mondo dell’università. Dopo il percorso di studi a Firenze, a Economia e Commercio, ho fatto l’Erasmus a Birmingham e poi a Brighton, in Inghilterra, sono stato per sei mesi visiting student alla Georgetown a Washington e in seguito ho passato un anno in Spagna ad Alicante dove ho perfezionato gli studi post laurea in Quantitative Economics. Il dottorato in Finanza invece l’ho fatto a Roma, a Tor Vergata».





L’occasione per insegnare è legata anche alla materia in cui si è specializzato Bonini: «Diciamo che negli ultimi anni ho acquisito visibilità occupandomi del risk management, della gestione dei rischi, partecipando a conferenze in giro per l’Europa, così le università hanno cominciato a chiamarmi. Ho iniziato nove anni fa a Firenze, poi l’ho fatto a Bologna, e alla fine è arrivato l’invito da New York per un seminario in un’università molto prestigiosa. Per dare un’idea, nel dipartimento ci sono quattro premi Nobel per l’economia:».Stefano parla dell’insegnamento in un contesto come quello americano: «Mi piace insegnare in generale, ma nel mondo anglosassone diventa ancora più stimolante. Le dinamiche sono diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati in Italia, dove sostanzialmente il professore illustra un argomento, gli studenti lo imparano e poi lo ripetono o rispondono a un test. Qui funziona diversamente, bastano le prime due lezioni per superare questa forma di apprendimento passivo: c’è una partecipazione attiva, si apre un dialogo e c’è una continua richiesta di approfondimento in cui gli studenti sono protagonisti. Inoltre il fatto che io lavori in Europa e che venga dal mondo del consulting e non da quello accademico è un fattore di grande interesse per i ragazzi».La possibilità di collaborare con un college newyorkese è stata il completamento di un rapporto già aperto con la città e gli Stati Uniti: «La Accenture, l’azienda per cui lavoro, ha sede a Chicago, quindi mi capita di dover viaggiare negli Usa, in più sono quattordici anni che frequento New York e l’università. Qui vivono anche diversi amici con cui ho studiato e a cui sono rimasto molto legato».

Il legame con Montecatini invece è ancora forte, anche se un po’ sofferto: «Sono residente a Montecatini, dove torno regolarmente e dove voto. Il rapporto è conflittuale, perché ogni volta che vengo mi arrabbio ripensando a quello che era la città negli anni d’oro, quando ci sono cresciuto. Mi ricordo che d’estate non volevo andare in vacanza, perché stavo bene lì. Quando lo dico alla mia compagna, che ha visto la città solo negli ultimi anni, faccio fatica a convincerla, e naturalmente mi dispiace». –



Lorenzo Mei