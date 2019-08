Lavori alla materna di Cardino: la giunta ha approvato il progetto definitivo

PESCIA. Entra in dirittura finale l’intervento alla scuola materna di Cardino, dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di via del Paradiso. . La giunta municipale guidata dal sindaco Oreste Giurlani ha infatti approvato all’unanimità il progetto esecutivo definitivo, presentato dall’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli. Il passo successivo sarà la realizzazione della gara e, una volta affidati i lavori alla ditta vincitrice, la partenza del cantiere vero e proprio.



Il progetto comprende una serie di interventi, che avranno un costo complessivo di 286mila euro, e che riguarderanno l’adeguamento sismico della struttura, che ospita circa 100 bambini, e il suo recupero architettonico-funzionale. Determinante, per questa realizzazione, anche il contributo regionale di 197mila euro che è stato assegnato nei mesi scorsi al Comune di Pescia a seguito della partecipazione al bando del 2018 e relativo al progetto regionale di sostegno per l’edilizia scolastica, che ha visto l’ente amministrato da Giurlani arrivare nelle prime posizioni della graduatoria e ottenere il cospicuo contributo economico.



Il problema alla scuola si era manifestato nell’ottobre 2018 quando, dopo una serie di abbondantissime piogge, una parte della zona nord ovest della struttura, essenzialmente l’area dedicata alle attività collettive e la biblioteca, era stata interessata da infiltrazioni d’acqua che ne consigliarono la parziale chiusura per motivi di sicurezza di studenti e operatori didattici e tecnici. Con i prossimi lavori questi inconvenienti saranno eliminati, con il recupero funzionale della copertura, dei soffitti, della pavimentazione e degli infissi. Oltre a questo la struttura scolastica verrà completamente adeguata ai criteri antisismici vigenti.«Un intervento sicuramente molto importante che verrà portato a termine nei prossimi mesi, grazie anche all’attenzione della Regione Toscana che ha, ancora una volta, premiato la nostra progettualità in ambito di edilizia scolastica, grazia anche al lavoro dei nostri uffici comunali – affermano il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli –. Dopo Pesciamorta, Valchiusa, Calamari, Alberghi, promuoviamo un altro determinante intervento in un istituto scolastico».«Per noi – concludono i due amministratori – la scuola e la sicurezza degli studenti sono una priorità dell’azione amministrativa e lo abbiamo dimostrato con i fatti e investendo in poco tempo una cifra molto superiore a sei milioni di euro che non trova riscontri nella quasi totalità delle analoghe realtà della zona». –