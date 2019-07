Pisa e Fiorentina hanno scelto Montecatini per la preparazione

Montecatini. Il rilancio del turismo nella città delle terme può e deve passare attraverso molteplici canali, tra cui gli eventi importanti di carattere sportivo. Nella fattispecie, è la sfera di cuoio che prende il posto del bicchiere “millesimato”, una volta indispensabile per passare le acque. Il messaggio, forte e chiaro, arriva dalla sala consiliare di viale Verdi, per bocca del sindaco Luca Baroncini, che ieri mattina ha presentato l’iniziativa congiunta fra l’amministrazione comunale e Stefano Pucci, l’uomo degli otto mondiali da delegato Fifa, imprenditore alberghiero e titolare della San Marco Sport Events. Nei prossimi giorni, infatti, il Pisa (neo promosso in serie B) e la Fiorentina si “alterneranno” all’ombra delle Terme e nella quiete del Grand Hotel & La Pace per preparare al meglio la prossima stagione agonistica.. Baroncini docet



«L’amministrazione comunale – esordisce il primo cittadino – ha colto al volo l’opportunità che ci ha offerto Stefano Pucci. Avere in ritiro a Montecatini due società come la Fiorentina, la regina delle società toscane, ed il Pisa, sull’onda dell’entusiasmo per il ritorno in B, può solo fare bene ad una città che ha bisogno di ritornare a sognare. E che a livello di presenze è seconda dietro solo al capoluogo. Occorreva però un intervento massiccio sul manto erboso. Non ci ho pensato neppure un secondo e ho detto subito sì. Per cui ringrazio la geometra Paola Catani che ha preso a cuore la questione, l’assessore Alessandro Sartoni e l’assessore Alessandro Lumi, fondamentale nel reperire i fondi necessari per tale intervento. Rimarrà in dote alla città un terreno a regola d’arte, da conservare con cura. Sulla capienza dell’impianto siamo riusciti a portarla a 1.200 spettatori per questo periodo e dovrebbe attestarsi intorno alle 700/800 unità per le gare del campionato d’eccellenza».



«Ringrazio il sindaco per il dinamismo e l’intraprendenza con cui ha risolto la questione del manto del Mariotti - ha detto il manager montecatinese – e colgo l’occasione per sottolineare che sia Fiorentina che Pisa pagheranno sia l’alloggio che l’utilizzo del campo. Sono società con un grosso bacino di tifosi tanto che la società viola ha raddoppiato al momento gli abbonamenti della scorsa stagione. E Storo, sede del ritiro estivo del club nerazzurro in Trentino, è già invasa dai sostenitori pisani. Sul turismo sportivo vorrei che fosse preso ad esempio il modello austriaco, dove ogni paese ha una struttura alberghiera e sportiva adeguata. La Toscana non ha niente da invidiare a quei luoghi. Ovviamente occorre che tali complessi abbiano l’adeguata manutenzione».La parola all’assessore Sartoni:«Si è partiti dalla distribuzione di sabbia silicea, alla trasemina della zona e minor densità di tappeto erboso ed alla distribuzione di concime liquido. La ditta che ha effettuato i lavori è la stessa che si occupa dello stadio del Cagliari e del centro sportivo di Formello e il costo si aggira sui 10.000 euro».Il Pisa che arriverà domani dopo pranzo al Grand Hotel & La pace e si tratterà in Valdinievole fino a mercoledì pomeriggio per poi partire per il ritiro di Storo. Nella full immersion di tre giorni il gruppo sosterrà le visite mediche ed effettuerà test fisici al centro sportivo della Palagina a Pieve a Nievole. Partito il Pisa, dal 29 luglio fino al 4 agosto arriverà la Fiorentina che si allenerà allo stadio “Mariotti”. Quindi dal 5 al 12 agosto, di nuovo spazio al Pisa.—