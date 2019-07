Pisa e Fiorentina si immergono nella quiete delle Terme

MONTECATINI. La città termale è pronta a tornare a recitare il ruolo di traino a livello nazionale per quanto riguarda il turismo sportivo. Nei prossimi giorni infatti il Pisa, neo promosso in serie B , e la Fiorentina si “alterneranno” all’ombra delle Terme e nella quiete del Grand Hotel & La Pace per preparare al meglio la prossima stagione agonistica.

L’iniziativa congiunta fra l’amministrazione comunale e la San Marco Sport Events è stata presentata la mattina del 13 luglio nella sala consiliare di Viale Verdi alla presenza del primo cittadino Luca Baroncini, del dottor Stefano Pucci, l’uomo degli otto mondiali da delegato Fifa, nonché presidente della San Marco Sport Events, e degli assessori Alessandro Sartoni ed Antonella Volpi.

Ad aprire le danze sarà il sodalizio nerazzurro che arriverà lunedi nel “cinque stelle” di via della Torretta e si tratterà in Valdinievole fino a mercoledì pomeriggio per poi partire per il ritiro di Storo in Trentino. Nella full immersion di tre giorni il gruppo sosterrà le visite mediche ed effettuerà test fisici al centro sportivo della Palagina a Pieve a Nievole.

Partito il Pisa, dal 29 luglio fino al 4 agosto arriverà alla Fiorentina che si allenerà sul nuovo manto erboso dello stadio “Mariotti”, sottoposto ad un massiccio restyling da qualche giorno. Quindi dal 5 al 12 agosto, di nuovo spazio al Pisa .