Una "nube a mensola" di rara bellezza fotografata a Lamporecchio

LAMPORECCHIO. Il violento temporale che si è abbattuto domenica mattina sulla Valdinievole non ha provocato solo allagamenti e disagi. È stato anche l’occasione per immortalare scenari insoliti per la zona, di apocalittica bellezza. È diventata un caso nazionale fra gli appassionati di nubi e di meteorologia la foto scattata da Samuele Montedoro di Lamporecchio, subito ripresa sul profilo facebook “Tornado in Italia”. Si tratta di una shelfcloud, o nube a mensola, presente davanti all’estesa multicella temporalesca che ha interessato l’alta Toscana. Sono le nubi che, in alcuni casi, possono generare i famigerati tornado.