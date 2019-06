Un corso insegna ai giovani a diventare imprenditori

MONTECATINI. Al via il progetto “Ready to start up”. La Regione Toscana e l’agenzia formativa Omnia regionale, capofila con Confesercenti di Pistoia e Istituto Professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Martini, sono pronti ad attivare percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione e consulenza) per la creazione di impresa e di lavoro autonomo “Ready to start up (young)”. La frequenza dei percorsi, informa l’istituto, è obbligatoria e l'attentato sarà rilasciato a chi avrà frequentato almeno il 70 per cento del monte orari complessivo. Il corso è interamente gratuito, in quanto viene finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto varato dalla Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per info rivolgersi all’istituto Martini.

Destinatari

La proposta è rivolta a dieci allievi, cinque uomini e cinque donne. Disoccupati, inoccupati, inattivi di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti in Italia e non iscritti ad altri corsi di studi o formazione. Se cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa; se stranieri (comunitari e extra comunitari) dovranno documentare il possesso della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana Livello A2. Per gli iscritti stranieri (comunitari ed extracomunitari) privi di qualsiasi certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello A2 sarà effettuato un test preliminare di ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana.



Scopo di tali percorsi è quello di migliorare il livello di occupazione di giovani che al momento sono inoccupati, inattivi e disoccupati. Lo strumento attraverso cui farlo è sostenere l’acquisizione di competenze tecniche mirate a favorire il lavoro autonomo e la creazione di impresa e di competenze trasversali della strategia Industria 4.0, relazionali e di lingua inglese.E' stato attivato nelle sedi di Omnia Scrl e Confesercenti Pistoia un servizio di desk operativo. Si tratta di sei seminari informativi della durata di due ore che saranno svolti bimestralmente sulla tematica dell’idea di impresa e business plan. Sono previste cinquanta ore di consulenza individualizzata sul business plan, industria 4.0 e social marketing, lingua inglese e self management.Un momento fondamentale del percorso di formazione saranno due visite da otto ore in aziende selezionate sulla base delle aspettative dei dieci corsisti che parteciperanno anche a due workshop della durata di due ore sulle tematiche dell’imprenditoria giovanile e della tecnica di ricerca attiva del lavoro.Il corso si svolgerà da ora a dicembre nei plessi dell’agenzia Omnia-Confcommercio Viale Adua 126/4 Pistoia e Confesercenti Pistoia Via Galvani, 17 Pistoia e Via Ugo Foscolo, 43 Montecatini Terme. —