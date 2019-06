Terme, completata la nomina dei revisori con Alessandro Bottaini

Intanto l’incarico di controllo e verifiche contabili, finora svolto dalla Kpmg, passa alla Ernst Young, network di livello mondiale (ha uffici in 150 Paesi) per ciò che riguarda le consulenze aziendali e la fiscalità

MONTECATINI. Con l’indicazione da parte della Regione Toscana di Alessandro Bottaini, si chiude il cerchio delle nomine del nuovo collegio dei revisori delle Terme.

Bottaini, pesciatino, classe 1967, è stato revisore dei conti del Comune di Pescia dal 2005 al 2011 e lavora come commercialista a Montecatini. Attualmente è revisore della società Cosea tariffe e servizi, ma in passato ha collaborato anche con la sezione turismo di Confindustria.

Circa un mese fa era toccato al Comune nominare gli altri due sindaci revisori – la presidente Elena Gori, pistoiese classe 1971, e Virgilio Casale, nato a Napoli nel 1982 – ma l’attenzione, allora, si era concentrata tutta sulla figura del membro supplente. L’amministrazione comunale aveva infatti indicato Emanuele Boschi, ovvero il fratello minore dell’ex ministra Maria Elena, scatenando un mezzo putiferio (si era in piena campagna elettorale). Polemiche che avevano costretto il Comune a intervenire con una nota di spiegazione.

«Ogni membro – aveva specificato l’amministrazione - percepisce 3.250 euro l’anno, laddove un revisore contabile supplente non percepisce alcun compenso, essendo privo di operatività. Il sindaco revisore supplente per legge non svolge alcuna funzione e non partecipa alle assemblee a meno di grave impedimento continuativo di uno dei sindaci revisori effettivi».

Il collegio sindacale è uno dei tre organi inderogabili previsti dalla legge per le società per azioni che adottano il sistema di governance tradizionale; il collegio ha funzione di controllo sul rispetto della legge, dello statuto e della corretta amministrazione. Il collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Nella fattispecie, per le Terme lo statuto prevede che il Comune debba nominare due membri effettivi e un supplente, la Regione un membro effettivo e un supplente. Questi vengono nominati ogni tre anni.

Assieme alla nomina di Bottaini è arrivata anche l’indicazione della nuova società di revisione delle Terme: l’incarico di controllo e verifiche contabili, finora svolto dalla Kpmg, passa alla Ernst & Young, network di livello mondiale (ha uffici in 150 Paesi) per ciò che riguarda le consulenze aziendali e la fiscalità.