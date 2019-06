Ballottaggio: a Monsummano votanti in netto calo

MONSUMMANO. Seguendo una tendenza nazionale anche a Monsummano, alla seconda rilevazione sull’affluenza per il ballottaggio, si registra un drastico calo della partecipazione (probabilmente condizionata anche dalla bella giornata che ha spinto molti a uscire, ma non per andare al seggio, magari rinviando l’appuntamento con l’urna alle ore serali). Alle 19, nella cittadina termale, si era presentato alle urne 36,67% degli aventi diritto, contro il 54,45% di due settimane fa alla stessa ora.