Impresa dello Sporting Club Montecatini, vince nelle Marche e ipoteca i playoff

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Serviva un’impresa, in trasferta. E l’impresa è arrivata. Nella sesta giornata del campionato di Serie B di tennis lo Sporting Club Montecatini mette a segno a San Benedetto del Tronto, sui campi del Ct Maggioni, la zampata decisiva che, anche in virtù dei risultati degli altri incontri, salvo clamorose sorprese, dovrebbe potergli spalancare le porte dei playoff per l'A2. In terra marchigiana la formazione termale strappa, infatti, una vittoria (4-2) preziosissima e lottatissima, decisa da un supertiebreak al cardiopalma. Traguardo playoff, come detto, a questo punto vicino; che però il team montecatinese non potrà raggiungere con le proprie mani, visto che nell’ultima giornata, in programma domenica 9 giugno, effettuerà il turno di riposo.

Tomislav Draganja, protagonista sia in singolare che in doppio

Montecatini è partita subito bene con la netta vittoria del suo numero uno Luigi Sorrentino, impostosi su Edoardo Lamberti in poco più di un’ora, in due set, con la solita prova solida e concreta. Risultato che però è stato subito rimesso in discussione da Andrea Attrice, che in soli 46 minuti, senza concedere neppure un game a Federico Malanca, ha portato a casa il punto del momentaneo 1-1 per il Ct Maggioni. A far pendere dalla parte di Montecatini la bilancia, per quanto riguarda, i singolari, ci hanno pensato Matteo Bindi, protagonista, fin qui, di un’ottima stagione, sbarazzatosi senza particolari problemi di Davide Gabrielli; e un sontuoso Tomislav Draganja che, persa una prima frazione molto combattuta contro Davide Melchiorre, è riuscito a conquistare la seconda al termine d’un estenuante tiebreak e poi a schiantare il suo avversario nella terza, vinta addirittura a zero.

Si è così andati alla duplice sfida dei doppi sul punteggio di 1-3 per il team capitanato da. Il sorteggio ha messo di fronte la coppia. La prima sfida è stata abbastanza agevolmente appannaggio dei padroni di casa. A decidere le sorti dell’incontro è stato quindi l’altro doppio, ben giocato da entrambe le coppie, con i montecatinesi che hanno un po’ pagato la stanchezza, ma sono stati bravi a vincere in rimonta, dopo aver ceduto il primo set, al supertiebreak. “E’ stata una grande prova di carattere - commenta soddisfatto il capitano dello Sporting Club MontecatiniComplimenti a tutti i ragazzi e un applauso speciale a, protagonista di due match davvero intensi e spettacolari. E un grazie di cuore anche ai tifosi che sono venuti fino nelle Marche per incitarci. Ora aspettiamo con fiducia l’esito delle sfide in programma domenica 9 giugno”.

Negli altri due incontri della sesta giornata del girone 2 la corazzata Tc Napoli, leader imbattuta del raggruppamento, si è sbarazzata con un netto 5-1 del Tc Milago, mentre, a sorpresa, il fanalino di coda Canottieri Roma ha conquistato il suo primo punto stagionale pareggiando 3-3 con il Ct Albinea. Nella settima e ultima giornata, in programma domenica 9 giugno, lo Sporting Club effettuerà il turno di riposo e attenderà con ansia i risultati dei match, dal cui esito dipenderà il futuro della formazione termale. Montecatini è seconda, dietro al Tc Napoli, già sicuro di arrivare primo, che nell’ultimo turno ospiterà Albinea. L’altra sfida che interessa ai montecatinesi sarà quella tra Tc Milago e Ct Maggioni. Il regolamento prevede che le prime tre squadre qualificate accedano ai playoff per la promozione in Serie A2; che quarta, quinta e sesta del girone partecipino ai playout per evitare la retrocessione in Serie C; e che la settima e ultima finisca direttamente in C.

SINGOLARI

Edoardo Lamberti- Luigi Sorrentino 36 06

Andrea Attrice - Federico Malanca 60 60

Davide Melchiorre - Tomislav Draganja 64 67 (8) 06

Davide Gabrielli - Matteo Bindi 36 16

DOPPI

Davide Gabrielli-Luigi Castelletti vs Matteo Bindi-Pietro Michelotti 62 64

Edoardo Lamberti-Andrea Attrice vs Luigi Sorrentino-Tomislav Draganja 64 36 7-10

CLASSIFICA GIRONE 2

Tc Napoli 15, Sporting Club Montecatini 9, Albinea7, Tc Milago 6, Tc Finale 5, Ct Maggioni 4, Canottieri Roma 1.