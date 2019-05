“Missione salute”: visite mediche in piazza per chi ha difficoltà economiche o sociali

MONTECATINI. In piazza del Popolo per aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche. Terzo appuntamento in Toscana (dopo Livorno e Grosseto, mentre il successivo incontro è previsto a Firenze), per il progetto “Missione salute” domani e domenica a Montecatini. Nella nostra città saranno infatti presenti gli ambulatori mobili delle Misericordie d’Italia con volontari, medici e infermieri che accoglieranno tutte le persone con difficoltà economiche o sociali per visite e controlli.

«L’obiettivo degli ambulatori mobili e di “Missione salute”, nell’ambito del più ampio progetto “Links” finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – spiega Gianluca Staderini, direttore della Federazione delle Misericordie della Toscana e membro del consiglio direttivo della Misericordia di Montecatini – è quello di contrastare il fenomeno della non inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito, dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità. Chi accederà agli ambulatori di “Missione salute” potrà avere prestazioni mediche e infermieristiche di base, usufruire di screening (per esempio misurazione di colesterolo e glicemia, elettrocardiogramma, test Hiv ed epatite), per poi essere eventualmente indirizzato verso un percorso di cure specialistiche».





A monte è stato comunque già svolto un lavoro di “preparazione” all’evento, con il coinvolgimento dei servizi sociali comunali, della parrocchia e di altre realtà di volontariato che hanno individuato potenziali soggetti in “situazioni sensibili”.«Una marginalità a 360 gradi – dice Staderini – che, diversamente da alcuni anni fa, oggi riguarda da vicino anche molte famiglie italiane».Gli ambulatori mobili (forniti dalle Misericordie di Empoli e Livorno) saranno aperti domani dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 in piazza del Popolo. All’apertura degli ambulatori, domani alle 14, sarà presente il vescovo di Pesciaper la benedizione per l’inizio dell’attività degli operatori. L’idea di realizzare questo tipo di servizio alle Misericordie è arrivata da, che nel 2017, durante la prima “Giornata mondiale dei poveri”, ha deciso di allestire degli ambulatori mobili in piazza San Pietro per aiutare tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi.«Il Santo Padre – dice ancora Staderini – è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che, in questo caso, raggiungerà ogni parte l’Italia. Le Misericordie italiane sono particolarmente soddisfatte per la veloce realizzazione di questo progetto». “Missione salute” è partita nel mese di febbraio a Sanremo, in contemporanea con la settimana del Festival, si è poi spostato a Genova, Bologna, Perugia, Pescara, Milano, Roma, Napoli, Foggia, Bari, Crotone e Cosenza. Per la Misericordia di Montecatini, che festeggia quest’anno il quarantesimo dalla nascita, il successivo appuntamento è con l’inaugurazione di un nuovo mezzo di soccorso, in programma a giugno.