Interventi chirurgici in forte aumento

Numeri in crescita all’ospedale di Pescia L’azienda Usl Toscana Centro diffonde un report positivo anche per gli accessi al pronto soccorso e i nati

PESCIA. Gli interventi operatori chirurgici all’ospedale Cosma e Damiano a Pescia registrano dal 2016 al 2018 un andamento tutto in crescita con un +54 interventi nel primo bimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra interventi ordinari, in Day Service, urgenti e ambulatoriali, l’attività è passata dai 5.845 interventi nel 2016 ai 6.612 totali nel 2018. Tra le discipline il numero più alto lo registra l’oculistica, seguita dalla chirurgia generale, dalla ginecologia e dall’ortopedia. Già nel 2017 i numeri dell’attività chirurgica del Cosma e Damiano erano balzati in avanti rispetto all’anno prima con un +616 interventi.

Numeri forniti dall’Azienda Usl Toscana Centro che, per la tipologia di interventi, il numero più alto nel 2018 è quello degli ambulatoriali (3.234) seguiti dagli interventi ordinari (1.681) e infine dalle urgenze (882). In termini di tempo chirurgico, nel primo bimestre del 2019 il tempo impiegato è stato di circa 345 ore per un totale di 476 interventi. I 54 interventi in più nel primi due mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, hanno comportato un calo percentuale del 13% della lista di attesa del presidio, con ben 114 casi in meno a fine febbraio, rispetto a gennaio 2019.





Sui risultati del primo trimestre 2019, risposte positive arrivano dall’ospedale di Pescia anche sull’attività dell’emodinamica e dell’elettrofisiologia. La prima che riguarda la cardiologia interventistica, registra un +30% rispetto allo stesso periodo del 2018. Proprio considerata la buona attrattività che la disciplina della cardiologia mostra di avere nel presidio di Pescia, entro l’anno nuovi ambulatori cardiologici saranno realizzati sul lato sud dell’ospedale al piano terra, al posto dei vecchi locali del Pronto Soccorso, per un intervento complessivo di 130mila euro.L’ospedaleCosma e Damiano si conferma presidio di riferimento della popolazione residente in Valdinievole. Nel presidio pesciatino i residenti hanno effettuato 8.174 ricoveri nel 2018 (nel 2016 sono stati 7.946) di cui 3.188 ricoveri di medicina, 983 di chirurgia generale, 1.090 di ginecologia-ostetricia e 575 di ortopedia. Rispetto al 2017 è cresciuta anche l’attività del Pronto Soccorso con 42.088 accessi rispetto ai 41.629 del 2017.Molto bene anche il numero dei nati all’ospedale Cosma e Damiano che nonostante la flessione generale e costante sull’intero territorio nazionale, a Pescia negli ultimi due anni tiene. Dai 622 del 2017 si è passati nel 2018 a 606 nati, un calo in parte spiegabile anche con il fatto che il reparto a novembre 2018 è rimasto chiuso per cinque giorni. In calo nel 2018 anche il numero dei parti cesarei mentre il ricorso all’analgesia al parto è stato intorno al 26%.Il direttore generale dell'Azienda ha evidenziato il rapporto positivo di collaborazione con le amministrazioni locali che ha portato a consolidare i servizi sanitari sul territorio della Valdinievole e potenziare le prestazioni dell'ospedale di Pescia diretto dalla dottoressa Sara Melani. —