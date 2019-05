Con l'auto dentro la piscina: al volante il figlio del re dei dessert

FORTE DEI MARMI. Ai vigili ha raccontato di aver perso il controllo dell’auto, mentre cercava di svoltare in una traversa del lungomare, a causa della pioggia. E saranno le indagini a stabilire se sia andata effettivamente così. Ma, al di là della causa, il fatto di cronaca non cambia: Giorgio Bindi, 24 anni, figlio del Bindi di Chiesina Uzzanese re dei dessert (che in Versilia ha casa e attività), è finito con la sua auto (intestata al padre), una Cadillac nera, dritto dritto nella piscina dell’hotel a 4 stelle Areion, dopo averne sfondato il muro. A bordo dell’auto, insieme a lui, c’era un amico, un giovane milanese in vacanza a Forte dei Marmi in questi giorni.

I due sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dai finestrini, che erano aperti. Poi, hanno lasciato l’auto nella vasca e se ne sono andati a casa, a dormire. I vigili urbani di Forte dei Marmi li hanno trovati lì, la mattina successiva, quando sono andati a bussare per parlare con il conducente.È successo nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, secondo quanto ricostruito dai due giovani. A notare l’auto nella piscina, ieri mattina, è stato un operaio di Ersu. L’hotel infatti era chiuso e riaprirà solo domani. La piscina però era stata riempita giusto il giorno prima dalla proprietaria dell’albergo a 4 stelle per l’avvio della stagione.L’operaio ha notato il muro sfondato, si è affacciato nel giardino e ha notato la Cadillac immersa nell’acqua. Non c’era nessuno dentro. Sul posto, avvertiti, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del comando di polizia municipale guidato dal capitano. Sono stati loro a rintracciare i due giovani a casa e a portarli al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti e per sottoporre il conducente a esami tossicologici.Se risultasse positivo, sarà inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. Gli agenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per ricostruire nei dettagli l’accaduto.Quello che si sa, fino ad ora, è che i due stanno viaggiando sul lungomare in direzione Viareggio-Massa, quando all’altezza di via Duilio, davanti alla dicoteca La Capannina, probabilmente per svoltare a destra, il giovane Bindi ha perso il controllo dell’auto. Pioveva, questo è altrettanto certo. L’auto, dopo la brusca manovra, ha sfondato il muro e poi è finita in piscina.I danni sono stati contenuti. La proprietaria dell’hotel ha dovuto però svuotare la piscina (appena riempita) per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere l’auto, e poi cambiare l’acqua. Non esattamente una partenza positiva per la stagione.Come detto, Giorgio Bindi è conosciuto anche in Valdinievole in quanto la storia dell’azienda di dolci inizia con, ristoratore originario di Chiesina Uzzanese, che arriva a Milano con la famiglia e nel 1946 con i due figli, Romano e Rino, apre una piccola pasticceria in via Larga, una delle vie storiche di Milano. E con la bicicletta dà inizio a una nuova concezione del dolce. Da lì nasce un’impresa che ha fatto storia. E la famiglia Bindi con i suoi prodotti ha portato il nome di Chiesina in Italia e nel mondo.