I maestri del cioccolato non si accontentano: ecco i biscotti di Slitti

MONTECATINI. Secondo gli esperti della Boston University e della Harvard University, il cioccolato allunga la vita. Probabilmente hanno ragione, chi siamo noi per contestare Boston e Harvard? Una cosa è certa: la vita, con il cioccolato, è migliore. Ma allora gente come Andrea e Daniele Slitti, e come il loro padre Luciano, fondatore dell’attività, è una specie di spirito guida, di precettore esistenziale. A Montecatini, tra gli spettacolari finti alberi ricurvi del salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, una folla di fondamentalisti del cacao ha seguito la degustazione dei cioccolatini di questi straordinari maestri, partiti da Monsummano alla conquista del mondo e riconosciuti come eccellenza nel loro campo, in ogni continente.

Da sinistra: il vice direttore del Tirreno, Fabrizio Brancoli (col microfono), Corrado Benzio, Andrea Slitti e il padre Luciano

Un’autentica “verticale” di praline, dragées e creme spalmabili, con uno spazio speciale per i lettori del Tirreno: un gruppo selezionato di iscritti alla comunità del nostro giornale ha partecipato con entusiasmo alla giornata, ospiti della degustazione delle nuovissime proposte e spettatori interessati al talk-show condotto da Corrado Benzio e Simona Peselli. Era presente anche l'amministratore delegato delle Terme, Alessandro Michelotti.

Un altro momento della degustazione alle Terme. In primo piano, la novità della produzione Slitti: i biscotti "Toscanotti"

Poi, all’improvviso, la rivelazione: nascono, per la prima volta nella storia, i biscotti di Slitti. Saranno in commercio a settembre, li hanno chiamati i Toscanotti e con loro questa piccola grande ammiraglia del gusto darà l’assalto a nuovi mercati del palato.