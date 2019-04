Il presidente Giani premia a Bimbo Fantasy Successo della due giorni dedicata ai giochi

MONTECATINI. All’apertura della stagione 104 di trotto all’Ippodromo Snai Sesana, tra le varie personalità intervenute è spiccata quella di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscan a che ha partecipato alla premiazione del Premio Bimbo Fantasy in compagnia del direttore business unit Ippodromi Snai, Stefano Marzullo. . Giani ha avuto parole di elogio per l’impianto ippico montecatinese. «L’ippodromo Snai Sesana – ha affermato al microfono dello speaker – è un gioiello della Valdinievole e della Toscana».







Tra le due cariche c’è stato uno scambio di targhe ricordo che hanno confermato la stima reciproca per l’impegno profuso in questi anni per l’ippica e per la città di Montecatini. Lo stesso Giani ha visitato l’impianto del trotto e, in special modo, l’area in cui è stato allestito, per la due giorni pasquale, Bimbo Fantasy, il parco magico di giochi ed intrattenimento destinato ai bambini e alle famiglie realizzato dall’Associazione culturale Pinocchio 3000.Infine, ma non meno importante, l’intervento da parte del presidente Giani in ricordo di, recentemente scomparso, come “imprenditore e uomo di cavalli la cui vita era legata all’ippica, settore al quale aveva offerto tanto”.





Il presidente del Consiglio regionale della Toscana è un grande appassionato d’ippica e tra l’altro non manca mai di essere presente alla corsa di galoppo più antica d’Italia, la Corsa dell’Arno, che il 25 aprile rinnoverà all’ippodromo fiorentino del Visarno il suo appuntamento con gli appassionati nel quadro di una storia che parte dall’Ottocento.



Eugenio Giani non è solo un politico, ma anche studioso ed appassionato di storia medievale e contemporanea. Questa prospettiva storica è stata anche il riferimento di quando da assessore allo sport del Comune di Firenze ha ricostruito la genesi di tutti gli impianti sportivi fiorentini e, in particolare, di quelli situati nel parco delle Cascine, con una cura dei dettagli che nasceva da uno studio profondo e da una passione per il mondo dello sport.



Tornando alla manifestazioni per bambini che si è tenuta a Pasqua e Pasquetta, i grandi spazi dell’ippodromo ospitano, per la prima volta, una due giorni dedicata alle famiglie.



Bimbo Fantasy (questo il nome dato all’evento, ha offerto il fantastico mondo dei mattoncini Lego con plastici in movimento e laboratori dove realizzare le proprie costruzioni, una parete attrezzata per le arrampicate, i laboratori della carta, accampamento medievale con falconieri e duelli. I visitatori sono stati poi ospitati nell’immaginario mondo di Star Wars con la Jedi Accademy, dove i più piccoli hanno indossato speciali costumi per diventare i protagonisti di questa favola. Ma poi, visto che siamo nel regno del cavallo, c’è stata la possibilità di fare un giro della pista, provare l’emozione del battesimo della sella e visitare il museo dedicato al campionissimo Varenne.



Il tutto per dimostrare le potenzialità e la versalità di un impianto come quello del Sesana, a due passi dal centro, servito da un ampio parcheggio e in grado di ospitare agevolmente migliaia di visitatori.