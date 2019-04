Da Montecatini a New York, così due amici hanno conquistato la moda

Riccardo Mencarelli e Marco Ciucci con le rispettive famiglie, nella foto in alto a destra quando, da ragazzi, giocavano a basket e sotto un interno della sede della loro società a New York. I due hanno creato una realtà imprenditoriale di grande valore. Tutto ha avuto inizio nel 1997 quando lavoravano per un’azienda di Prato che li mandò negli Stati Uniti per aprire un ufficio di rappresentanza

Marco Ciucci e Riccardo Mencarelli sono montecatinesi doc, amici per la pelle fin da quando stavano accanto in curva alle partite dello Sporting e giocavano nella stessa squadra Uisp. Nel 1997 avevano 27 e 25 anni e lavoravano per un’azienda pratese, la Tessilgodi, che li mandò a New York per aprire un ufficio di rappresentanza. Oggi gestiscono una società che occupa un intero piano di un palazzo nel quartiere della moda della Grande Mela. Ma in quel ’97 la loro storia era tutta da scrivere.



«Appena vidi il panorama di Manhattan dall’aereo – racconta Mencarelli – pensai che volevo viverci». Il compito era trovare un agente e tornare in Toscana, un mese di permanenza in tutto. Ma dopo qualche tentativo a vuoto, Ciucci, che aveva più esperienza, suggerì al titolare di affidare la rappresentanza all’amico. «Dissi che era la persona giusta: facemmo la proposta a Natale, e i primi di gennaio era già operativo. Di giorno stava con me in ufficio e di sera andava a scuola per studiare l’inglese».



Passarono pochi mesi e il lavoro cresceva, una persona non bastava più, e allora anche Ciucci, che gestiva il reparto vendite facendo avanti e indietro, si trasferì oltreoceano. I due dividevano la camera in un piccolo appartamento e ad aiutarli c’era solo una segretaria di origini siciliane che dopo 22 anni è ancora con loro, e che considerano la “mamma americana” . New York è sfiancante: «C’è un’energia che ti può schiacciare – spiega Mencarelli – sono i tempi a fare la differenza: le decisioni, anche quelle importanti, si prendono in pochi minuti. È una grande scuola, da consigliare a qualsiasi giovane».La svolta che rivoluzionerà le vite dei due montecatinesi è datata 2001. «Proponemmo a Raffaello Godi, il titolare della Tessilgodi – spiega Ciucci – di rilevare la società di rappresentanza per collaborare anche con altri produttori. Era titubante, ma lo convinsi, e oggi lavoriamo ancora con suo figlio Gabriele».La Renovazio nacque così, dall’intraprendenza di due ragazzi partiti da Montecatini. Il settore è quello del tessile per l’abbigliamento: la società rappresenta una ventina di aziende, italiane (Prato, Como e Biella), europee (Francia, Portogallo, Spagna), ma anche del Far East, che forniscono tessuti a brand americani. Quattro anni fa Mencarelli si trasferì nel nuovo ufficio di Los Angeles, che gli ricorda un po’la Toscana, con le colline dietro al mare. Nel frattempo entrambi si erano fatti una famiglia. Riccardo ha sposato una ragazza francese e ha due bambini con tre passaporti e altrettante lingue parlate. Marco è sposato con un’americana e ha tre figli, tutti con nomi italiani. Ciucci ha già il passaporto Usa, Mencarelli sta per ottenerlo, e amano l’America («Ci ha dato opportunità che l’Italia non ci dava» spiega Ciucci) ma entrambi sognano un futuro da pensionati con 6 mesi in Italia e 6 negli States. Per anni a legarli a Montecatini c’è stato anchee la sua famiglia, che ospitava al “Le Cirque” le feste aziendali. Altre volte i contatti con la regione d’origine sono stati casuali, come quando Mencarelli dopo un brutto incidente di moto si trovò davanti un chirurgo che si chiamava Della Maggiore. «Gli chiesi se per caso era delle nostre parti. Mi rispose: come fa a saperlo? Mio nonno era di Lucca». –