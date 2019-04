Luca Turelli dirige ortopedia: in arrivo altre specializzazioni

PESCIA. È Luca Turelli il nuovo direttore della Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Pescia. Lo specialista ha iniziato la professione nel 1998 all’ospedale di Montevarchi dov’è rimasto fino al 2005, anno in cui si è trasferito all’ospedale fiorentino di Santa Maria Annunziata e dove ha lavorato fino al gennaio scorso. . Il nuovo direttore conosce molto bene il Cosma e Damiano. «Il mio primo incarico alla fine della specializzazione, 23 anni fa – fa sapere il professionista – fu proprio qui a Pescia e già a quel tempo l’ortopedia rappresentava un fiore all’occhiello in Toscana con una grande attività operatoria. Oggi in questo ospedale ho ritrovato un’eccellente preparazione professionale».



Turelli, alla guida della struttura ormai da due mesi e mezzo, riferisce che l’ortopedia di Pescia attualmente riesce a fare fronte alle esigenze traumatologiche garantendo il trattamento di quasi tutte le tipologie di frattura, e che a breve sarà implementata la chirurgia artroscopica, la chirurgia del piede e quella della caviglia.



Collaborano con Turelli altri sei specialisti: i dottori«Stiamo aspettando una nuova assunzione –annuncia Turelli – da integrare a una équipe composta prevalentemente da giovani medici, molto motivati, che con sacrificio e impegno, pur in carenza di organico (ormai una problematica di livello nazionale), hanno saputo mantenere i servizi a tutela della salute dei cittadini. Auspico che il mio arrivo possa essere per loro una ulteriore spinta verso il continuo miglioramento delle cure ortopediche, negli adulti e nei bambini con l’apertura di un nuovo ambulatorio a loro dedicato».L’équipe si completa con i seguenti coordinatori infermieristici: per il reparto, per il blocco operatorioe per quanto riguarda la programmazione chirurgica, trasfusionale e radiologiaII dottor Turelli è nato a Brescia il 26 settembre 1965 ed è residente a Firenze dal 1971. Laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e la lode, specializzato in ortopedia e traumatologia con il massimo dei voti e la lode, vanta una grande casistica operatoria in traumatologia e chirurgia protesica. È coautore di più di cento pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ha partecipato a più di cento congressi nella maggior parte dei quali in qualità di relatore, ed ha effettuato numerosi corsi di aggiornamento in ortopedia e traumatologia come docente. —