Da Leonardo a Pinocchio due corse “geniali” nel mito e nella storia di due territori vicini

Onore a Luca Picchi (Asd Marciatiri Antra), primo assoluto in 3:20:57, davanti a Federico Spitaletto (Empoli) a meno di 8 secondi, e Matteo Innocenti (Cai Pistoia); Alberto Cappello (Music street Ascd) primo tra i veterni uomini; Sonia Cerretto (Maratoneti del Tigullio), in 3: 51: 52, trionfa tra le donne, davanti a Marta Loko dele Gs Lamone.



E poi via via tutti gli altri (in tutto 148 arrivati) partecipanti alla maratona di 45 chilometri. Ma a vincere sono stati tutti coloro che si sono presentati ai nastri di partenza della Eco Maratona – Da Leonardo a Pinocchio “Una corsa geniale”. Un evento (fotoservizio di Carlo Sestini e Paolo Nucci) che testimonia come lo sport riesca ad essere uno straordinario strumento di promozione turistica del territorio.



Due i percorsi competitivi della Ultramatarona che si è tenuta ieri, in una domenica primaverile: una 45 Km con partenza da Vinci a Collodi e una 28 km sempre da Vinci ma fino a Montecatini. Alle due competitive si sono affiancate una eco passeggiata di 17 km con partenza da Montecatini e arrivo a Collodi e due eventi collaterali: una “Passeggiata Geniale” di 5 km sabato all’interno di Vinci, alla scoperta del paese del grande Leonardo; e una “Pedalata Geniale” domenica con 35 km di passeggiata in bici dalle colline di Vinci al Padule di Fucecchio, in un’ideale congiunzione artistica tra Leonardo e gli affreschi di Annigoni.A Montecatini, alle Terme La Salute, era allestito il Marathon Village con la consegna dei pettorali e pacchi gara ai partecipanti. Allestito anche un servizio navette per il trasporto atleti sulle tratte Montecatini-Vinci; Collodi-Montecatini – Vinci. Una iniziativa singolare e caratteristica che ha attratto moltissimi amanti del podismo e della maratona, in considerazione anche dei percorsi panoramici allestiti dagli organizzatori, con il filo conduttore Pinocchio-Leonardo che caratterizza sempre di più la promozione turistica dei due territori contigui.Per i risultati sportivi, ecco l’elenco dei primi 15 classificati. 1° Picchi Luca, asd Marciatori Antra); 2 ° Spitaletto Federico, Empoli; 3° Innocenti Matteo, Cai Pistoia; 4° Cappello Alberto, Music Street a.s.c.d.; 5° Davini nicola, asd Lucca marathon; 6° Doni marzio, pod. Misericordia Agliana; 7° Paladini Nicola, Fidal; 8° Vitellaro Massimiliano, asd Marciatori Antra; 9° Ceretto Sonia, Maratoneti del Tigullio; 10° Doko Marta, g.s. Lamone; 11° Tordazzi Andrea, Cai Pistoia; 12 ° Bacchi Giovanni, Toscana Atletica Empoli; 13° De Pirro Giovanni, g.s.d. Run...dagi; 14° Ilardi Ash, a.s.d. Piano ma arrivia; 15° Tuccori Alessandro, asd Marciatori Antra.