Torna l'incubo incendi ad Avaglio

MARLIANA. A distanza di soli quatto giorni, un altro incendio è scoppiato ad Avaglio, nel comune di Marliana. Intorno alle 16 di oggi, sabato 30 marzo, le fiamme sono state avvistate al'incirca nel punto in cui era stato fermato il fronte di fuoco che martedì 26 marzo si era "inghiottito" una decina di ettari.

"Anche questa volta si tratta della mano di un piromane - dice convinto il sindaco di Malriana, Marco Traversari - che è arrivato dalla stradina antincedio ed ha appiccato le fiamme sopra la zona delle "casine". Gli interventi sono indirizzati intanto a salvare le abitazioni".

Non c'è vento come l'altro giorno ma in quel punto c'è un'abetaia e quindi gli alberi s'incendiano come fossero giganteschi fiammiferi. Gli interventi sono indirizzati intanto a salvare le abitazioni".I vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti con 3 squadre. Sul posto anche squadre di volontari e 2 elicotteri gestiti dalla Soup della Regione Toscana. Mobilitata anche la Protezione civile di Chiesina Uzzanese.