Cavalcaferrovia a Pieve, confermata a giugno la partenza dei lavori

Pieve a Nievole. È ferma in Regione per l’ultima valutazione la variante agli interventi sulla viabilità previsti con la mega opera di raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini e la soppressione dei due passaggi a livello sul territorio di Pieve a Nievole. . Non dovrebbe mancare molto al definitivo via libera, visto che il progetto ha già ricevuto l’autorizzazione paesaggistica e l’associazione temporanea di imprese che ha vinto l’appalto – Ceprini Costruzioni, Cemes e Gcf – sarebbe pronta a far partire il cantiere, che in sostanza opererà in gran parte nell’area delle ex Officine Minnetti, dove verrà realizzato il viadotto sopraelevato lungo 490 metri e alto 7 nel punto massimo, un vero e proprio cavalcaferrovia.



Superato il termine della posa della prima pietra annunciato per buono pochi mesi fa – ovvero gennaio-febbraio 2019 – sembrerebbe che comunque il lavoro possa partire entro la metà di quest’anno, cioè il mese di giugno. Anche perché da Rfi e dalla Regione Toscana non sono arrivate comunicazioni ulteriori su un eventuale slittamento di fine lavorazioni: come da programma originario, la mega opera sarà ultimata entro la fine del 2019, con l’attivazione dell’esercizio commerciale nei primi mesi del 2020.



Della nuova viabilità per superare i binari raddoppiati però non c’è alcuna traccia. «Dovrebbero realizzare prima il viadotto nell’area ex Minnetti, dove c’è il campo base e le aziende hanno mano libera, in seguito le due rotonde che saranno portate avanti in contemporanea, e a questo punto dovremo studiare delle soluzioni alternative al traffico», dice, ingegnere capo del Comune di Pieve a Nievole. Di sicuro quando toccherà alle rotatorie ci sarà da patire, da costruire come sono su due direttrici nevralgiche in questa parte di Valdinievole: all’altezza del ponte sulla Nievole tra via Roma e via Empolese, dopo lo svincolo autostradale in direzione Monsummano, e dall’altra parte sulla strada regionale, tra via Colonna e via Milano.Intanto proseguono i lavori lungo la linea ferrata. Operai e macchinari sono impegnati nella zona della Colonna per l’allargamento del ponticino sopra la regionale, dove passa il treno. Non ci dovrebbero essere ripercussioni sulla viabilità, se non qualche temporanea chiusura della strada, ma durante le ore notturne. Altri interventi sono attesi nelle prossime settimane nell’area di via Bonamici prossima al casello dell’A11, dove si trovano i due passaggi a livello da smantellare e da sostituire: il primo con un sottopasso ciclopedonale che arriverà fino a piazza Ventisette Aprile e al centro del paese, il secondo, ma in una successiva fase, con una passerella sopraelevata dal ponte di via Marconi a via Matteotti.Intanto, ancora qualche giorno di passione e dovrebbe essere riaperto in entrambi i sensi di marcia il ponte di via Marconi, il cosiddetto ponte della Conbipel.Il lavoro di consolidamento strutturale da parte di Autostrade per l’Italia è in pratica concluso. Mancano però alcuni passaggi all’intervento di Acque Spa per il potenziamento dell’acquedotto. Ecco perché restano transenne e fettuccine e le auto non possono svoltare a destra in direzione di Via Nova (la carreggiata è aperta nell’altro senso). –