Carrarese, c’è voglia di riportare in azzurro Infantino

CARRARA. Luca Ricci sempre più lontano da Carrara. Nelle scorse settimane il difensore centrale è stato corteggiato dal Cesena e secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, si sarebbe ormai trovato un accordo tra il giocatore ed il club bianconero. . Adesso mancherebbe solamente l’ok della Carrarese, con la quale Ricci è legato ancora per un anno. Il pallino quindi passa alla società di piazza Vittorio Veneto che vuole vivere una stagione da protagonista e che quindi non lascerà partire Luca Ricci, prima di aver un sostituto all’altezza, da affiancare a Michele Murolo.



Suggestione Infantino. Intanto da radio-mercato rimbalza un’idea suggestiva, quella di riportare a Carrara Saveriano Infantino (’86). Il centravanti ha già vestito la maglia azzurra nella stagione 2015-16, prima di passare al Matera a gennaio. L’attaccante potrebbe interessare alla Carrarese, che però dovrebbe superare il doppio scoglio quasi proibitivo rappresentato dall’alto costo del giocatore e dal fatto che Infantino è legato col Teramo fino al giugno 2020.



. La Lega Pro ha fissato le date della prossima stagione. Il campionato di Serie C 2019-20 partirà domenica 25 agosto. Soste: domenica 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020. Turni infrasettimanali: quattro turni da determinare. Turno festività natalizie: domenica 22 dicembre. Termine: domenica 26 aprile 2020. La Coppa Italia di Serie C si aprirà con le tre giornate della fase eliminatoria: domenica 4 agosto, domenica 11 agosto e domenica 18 agosto.. Possibilità d’iscrizione sono ridotte al lumicino per il Palermo che non ha fornito alla Lega le garanzie richieste entro il termine del 24 giugno. Il Palermo dovrebbe sperare nella clemenza della Covisoc che si pronuncerà il 3-4 luglio sulle richieste d’iscrizione. Il 12 luglio ci sarà il verdetto definitivo della Federazione. Il presidente della Figc Gravina in queste ultime ore ha ribadito l’intenzione di applicare in maniera ferrea le regole, anche per il caso Palermo. Un’eventuale esclusione del club siciliano dalla Serie B aprirebbe le porte a un ripescaggio e da quest’anno il primo posto libero spetta di diritto alla squadra sconfitta nel playout, cioè il Venezia. Un dettaglio che interessa parecchio la Carrarese, visto che se i lagunari dovessero tornare in serie cadetta, si potrebbero riaprire spiragli concreti per il ritorno di Caccavallo alla Carrarese.Stefano Mazzini difenderà la porta del Pontedera nella prossima stagione. Giovanni Bia, agente del portiere, ha spiegato che Mazzini ha respinto le offerte di Carrarese, Siena, Gubbio e Carpi, preferendo la chiamata dei granata. —