Piazza Aranci in festa per salutare gli studenti e il palazzetto debutta con volley e basket

MASSA. Grande spettacolo nell’ultima giornata di gare della Festa nazionale dello sport scolastico, dedicate alle scuole secondarie di primo grado. Ieri si sono infatti svolte le finali delle varie discipline con le squadre delle regioni che si sono date battaglia sino all’ultimo punto onorando al meglio questa bellissima manifestazione che per la prima volta si è svolta a Massa e in tutto il territorio provinciale.



Peraltro, i giochi hanno permesso di battezzare il nuovo palazzetto dello sport in via Oliveti dove si sono svolte le finali di volley e basket. La nuova struttura infatti è stata aperta per la prima volta dall’amministrazione in occasione della Festa nazionale dello sport scolastico e da ieri è quindi a disposizione delle società sportive. Ad assistere alle finali di volley anche l’assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi.



«Avevamo promesso che avremmo fatto le finali di questo evento nel nuovo palazzetto - ha spiegato Guidi - e ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti nel vedere che i ragazzi utilizzano questo spazio che sarà importante per la città e per le varie società sportive che verranno qua a giocare. È una soddisfazione vedere i ragazzi giocare nella struttura. Mancano ancora alcuni passaggi amministrativi però il palazzetto di fatto è aperto e come aveva detto il sindaco, l’obiettivo era quello di aprirlo a maggio per questi giochi e siamo contenti che sia andato tutto bene».Particolarmente tirate le sfide di volley dove, tra i cadetti, a vincere la finale è stato il Piemonte che ha battuto l’Emilia - Romagna, mentre, tra le cadette, è stata la Lombardia a trionfare nei confronti del Piemonte. Per quello che riguarda la pallacanestro, tra i maschi vittoria per il Veneto in finale con la Toscana e tra le femmine a esultare è stato ancora il Piemonte sull’Emilia - Romagna. L’Emilia - Romagna ha invece vinto il torneo di ultimate frisbee che si è svolto al campo scuola di via Oliveti.Nel rugby maschile è stato l’Abruzzo (terra di rugbisti) a salire sul gradino più alto del podio dopo aver superato il Veneto; nelle cadette invece, primato per la Lombardia che ha superato il Friuli - Venezia Giulia. Parlando invece della vela, a spuntarla è stato il Trentino davanti alla Liguria e alla Toscana. Le gare hanno preceduto la cerimonia di chiusura e premiazione che si è svolta nel tardo pomeriggio in pompa magna nello scenario di piazza Aranci.Grande l’entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione che, per la città di Massa, organizzatrice dell’evento assieme al Ministero dell’Istruzione, è stata una grande occasione per far conoscere le bellezze del territorio e far apprezzare le sue strutture ricettive ai circa 1600 ospiti (tra studenti - atleti, insegnanti e accompagnatori). Nulla è stato lasciato al caso, e gli organizzatori stessi hanno espresso tutta la loro soddisfazione per come l’evento si è sviluppato sia dal punto di vista sportivo che più strettamente didattico. —