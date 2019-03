Il ragù speciale di Murolo, le polpette di Tavano, così la serie B è servita

Metti due fuoriclasse. Due dei giocatori simbolo della Carrarese di Silvio Baldini.



Aggiungi che sono entrambi campani e che “Caffè Tirreno con gli azzurri” è una iniziativa molto informale che esce dagli schemi classici delle interviste e diventa più una bella chiacchierata, davanti ai tifosi, su temi che non sono strettamente legati al campo di pallone.



Mescola insieme tutti questi ingredienti e il Caffè Tirreno al ristorante Extra finisce con un, “the wall” il forte difensore della Carrarese, che intona proprio per i lettori del nostro giornale la canzone “Amore amaro” del neomeloficoSì perché Napoli è Napoli: la sua musica ma, per Murolo anche un ragù davvero particolare.La chiacchierata a Caffè Tirreno comincia con un segreto. Ma non riguarda tattica o formazione. È un segreto che ha a che fare con i fornelli. E con la domenica.«Mister Baldini ci tiene tutti a dieta - comincia col dire Murolo, che insieme aè stato ospite della nostra iniziativa - ma la cucina napoletana io la tengo proprio nel cuore. Di piatti preferiti ne ho mille, ma su tutti il ragù. Non chiedetemi la ricetta, non sono pratico, ma so che è bello vedere la domenica la pentola al fuoco già dalla mattina. Il sugo deve cuocere a fuoco lento e per parecchie ore. Posso assicurare che è buonissimo».A questo punto interviene anche Ciccio Tavano con una precisazione (e sempre di cucina di tratta): «Io ho vissuto molto in Toscana, ma il ragù con le polpette di Napoli unico».

Dalla cucina al mare. Sia per Murolo che per Tavano un luogo del cuore. «Non è che qui ci viviamo tanto il territorio - dicono insieme - Gran parte della giornata la passiamo al campo, con il mister e i compagni. Non ci sentiamo in collegio, assolutamente. Siamo parte di un gruppo che sta inseguendo un obiettivo importante. Baldini pretende tanto ma è lui per primo a dare il massimo. Abbiamo la fortuna di avere trasformato la nostra passione in un lavoro: non abbiamo davvero di che lamentarci».Nel (poco) tempo libero poi Carrara offre quello di cui i due calciatori campani hanno bisogno per ricaricarsi.«Il sole e il mare - dice Ciccio Tavano e gli fa eco Murolo - Queste sono le cose fondamentali, quando ci sono va tutto bene».All’ombra delle Apuane i due fuoriclasse azzurri hanno trovato un clima per alcuni aspetti simile a quello dei loro luoghi del cuore, Napoli e la Campania (Tavano è originario di Caserta).E hanno trovato il calore della gente e di una tifoseria davvero speciale.«I nostri tifosi sono straordinari - dice Tavano, un giocatore per cui è stato creato uno striscione apposta, “Cicciomania” - ci stanno vicini sempre, sia quando le cose vanno bene che nei momenti più difficili. Quello che sentiamo è un affetto sincero e è davvero fondamentale».«È un peccato che lo stadio sia aperto solo a metà» spiega Murolo che, ancora in via di recupero dal pesante infortunio che lo ha messo ai box lo scorso settembre molte partite le ha vissute sugli spalti. «Il calore del pubblico è fondamentale, e pensando ai play-off - aggiunge - sarà davvero il valore aggiunto».E, arrivando a parlare del calcio giocato, Murolo e Tavano usano la stessa schiettezza. Non sono giocatori che amano le interviste, ma per il nostro Caffè Tirreno hanno messo da parte la loro riservatezza. E si sono un po’ sbilanciati anche sugli obiettivi della loro Carrarese.«Se dovessi dare una percentuale per la Carrarese in serie B non avrei dubbi - sottolinea Murolo - La darei al cento per cento».Dello stesso avviso è Ciccio Tavano: «Non è il momento di fare calcoli, non mi va di parlare degli avversari - spiega - La cosa fondamentale è pensare di fare risultati e di giocarci la serie B. Noi dobbiamo avere questo obiettivo, le statistiche ci interessando molto poco. Contano i punti, conta guardare avanti e dare il massimo, come abbiamo fatto sempre».Morale alto in casa azzurra. Sole, mare, calcio e un ragù come si faceva una volta. La Carrarese campana è servita.