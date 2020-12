Scuole: 490 positivi in un mese e mezzo

MASSA CARRARA. Quasi 500 casi positivi al Covid-19 nella provincia apuana all'interno del mondo della scuola, in un mese e mezzo di lezioni: nel periodo, cioè, dalla prima campanella dell'anno scolastico di lunedì 14 settembre fino a quella di sabato 31 ottobre.



490 casi per la precisione, di cui 70 in Lunigiana e Massa con i numeri più alti. Tradotto a livello provinciale: 21,26 casi ogni mille persone e podio regionale, davanti ad Arezzo (con 18,6), ma dietro alla provincia di Pisa (prima in Toscana con 22,42). Per riuscire a fotografare ancora di più la situazione, pensiamo che il dato più alto registrato – a Isernia – si aggira sui 27, all'incirca, casi di positività ogni mille persone. I numeri, ripetono gli addetti ai lavori, “hanno la testa dura”. Quei numeri che sintetizzano i contagi afferenti al mondo scolastico: personale, docenti, studenti, collaboratori. Un unico dato, complessivo, pubblicato dalla rivista Wired e forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione in risposta all’istanza di accesso generalizzato (Foia, l'acronimo in inglese) della rivista che li ha poi pubblicati nei giorni scorsi. Quasi 65 mila casi positivi al Covid-19, complessivamente tra elementari, medie e superiori a livello nazionale. «Affermare che il contagio sia avvenuto in classe è ovviamente impossibile vista la mancanza di tracciamento», scrivono su Wired aggiungendo: «I dati sono stati forniti su base comunale e riguardano 2.546 comuni sugli oltre 6.700 sul cui territorio ha sede una scuola», continuano elaborando poi, in base appunto ai dati Miur, anche l'incidenza.



E arriviamo così ai numeri “nostrani”, con il tema, quello delle scuole e della loro riapertura in presenza, che torna sui tavoli di palazzo in vista del 7 gennaio, in un'Italia pronta a ridisegnarsi anche dal punto di vista cromatico. Detto dei 21,26 casi positivi – afferenti al mondo scolastico – ogni mille persone, per un secondo posto a livello regionale che certifica il triste primato della zona di cui abbiamo scritto proprio in questi giorni, Massa Carrara scivola in terza posizione se parliamo di scuole superiori (23,23 ogni mille persone, ma dietro a Pisa e Arezzo), per prendersi poi il primo posto con elementari e medie (19,97, il dato elaborato).Podio regionale, ma anche, mappa alla mano, un piazzamento in alto nella graduatoria nazionale.E veniamo così ai dati per Comuni, ricordando il periodo (14 settembre-31 ottobre), ma anche che siamo di fronte a dati totali, tra alunni, docenti e personale. Partiamo da Massa dunque con 173 casi nel primo ciclo (elementari e medie, per intenderci) che diventano 120 nel secondo (scuole superiori).Segue Carrara – 48 e 58, rispettivamente –, per concludere sulla costa apuana con 21 casi “solo” nel primo ciclo per il Comune di Montignoso. Passando dalla costa alla Lunigiana, tra i Comuni che si trovano nella lista, si parte con Aulla (23 casi di positività al Covid nel primo ciclo); poi Bagnone (6 casi, nel secondo ciclo), Licciana Nardi (10 casi, nel primo), Pontremoli (un caso e 3, rispettivamente tra primo e secondo), chiudendo con Villafranca (2 casi nel primo e 25 nel secondo).© RIPRODUZIONE RISERVATA