Con la polvere di marmo si realizzano indumenti di moda

Carrara. I nostri cavatori sono soliti “indossare” la polvere di marmo solo nel senso di strati di polvere che si vanno accumulando sui loro abiti dopo ore di lavoro e che a volte arrivano a imbiancarli completamente dalla punta degli scarponi alla punta dei capelli: ma Fili Pari, il nuovo brand creato da due giovani designers del Nord Italia, si propone di utilizzare la polvere di pietra accoppiata a tessuti naturali e riciclati per creare capi d'abbigliamento.

Impermeabile, antivento, antiabrasione, morbido: la polvere di pietra naturale e marmo, miscelata in una speciale ricetta brevettata, viene accoppiata a tessuti diversi ed è in grado di dare vita a un tessuto completamente nuovo. Un esempio virtuoso di economia circolare, con la particolarità che gli scarti del prodotto principale - i blocchi - sono utilizzati nella moda.

Fili Pari collabora con diverse aziende di estrazione della pietra naturale (e di altri territori) per reperire i sottoprodotti derivati dalla lavorazione del marmo, per poi introdurli all’interno del processo produttivo di “Marm More”.

La start up è all'inizio del suo percorso ma il mercato sta reagendo con un forte interesse, raccontano le ideatrici.Un’idea, questa, nata e sviluppata-racconta Francesca Pievani - dalla tesi di laurea, volta a trovare connessioni con il territorio, nell’ottica della realizzazione di un’economia virtuosa circolare e una sinergia tra tessile e lapideo, molto presente questo, nell’area dei distretti di Verona e di Bergamo, a cui prevalentemente le due ragazze si stanno rivolgendo per il loro approvvigionamento. La ricerca e sviluppo svolge un ruolo fondamentale grazie al quale è possibile testare nuove tipologie di marmo, come quello di Carrara.

«Siamo partite con la polvere di marmo veronese, poi abbiamo allargato alla polvere di marmo nero di Bergamo, poi il giallo mori in Trentino e ancora il marmo verde della Valle d’Aosta» spiega Francesca, che insieme alla socia Alice Zantedeschi affida a partner industriali del settore tessile la produzione di Marm More. Francesca fa un passo indietro e ricorda i primi passaggi della produzione: «Siamo arrivate ad inserire oltre il 50% di polvere di marmo un grande risultato rispetto al 10% con cui avevamo iniziato. Grazie alla collaborazione con Limonta Spa abbiamo lanciato sul mercato una collezione di tessuti destinati ai brand d'abbigliamento e parallelamente proponiamo una collezione di giacche con il brand Fili Pari, disegnata da noi e prodotta interamente in Italia».

Insomma una bella idea, un utilizzo intelligente per gli scarti del marmo.