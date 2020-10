Una studentessa delle Medie positiva alle Paolo Ferrari

MASSA CARRARA. Sono 19 i nuovi positivi in provincia: 17 nella zona di Costa (8 a Carrara, 9 a Massa), e 2 in Lunigiana (1 a Tresana e 1 a Zeri). Nell'Asl Toscana Nord Ovest sono 146 i casi ieri. In altre località di Area Vasta, numeri più alti. Ecco il dettaglio. Piana di Lucca: 20 casi; Valle del Serchio: 10 casi; Pisa: 32; Alta Val di Cecina Val D’Era: 21 casi; Livorno: 19 casi; Valli Etrusche: 15 casi; Elba: 3; Versilia: 7 . I guariti su tutto il territorio aziendale sono 4068 (+2 rispetto a martedì). Si è registrato un decesso: un uomo di 79 anni residente nell'ambito territoriale di Pisa. Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 63, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 28 i ricoverati, di cui 22 dell’ambito territoriale di Livorno, 5 dell’ambito della Versilia e 1 dell’ambito di Lucca. All’ospedale di Lucca 26 i ricoverati, di cui 21 dell’ambito territoriale di Lucca e 5 dell’ambito di Massa-Carrara. All’ospedale Apuane 9 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa-Carrara. Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, ad oggi (14 ottobre) sono 6468 (+676) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

A livello regionale, sono 575 in più rispetto a martedì (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening) i nuovi casi, il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 575 nuovi casi è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.071 (56,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a martedì. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi in Toscana sono 7.427, +7,4% rispetto a martedì.

E intanto, tra i casi nelle scuole segnalati sul Tirreno di ieri (sedici da inizio anno scolastico in tutta la provincia), uno di questi è anche alla scuola media Paolo Ferrari di Marina di Massa, in particolare una studentessa di terza media. La ragazza era già a ccasa da qualche giorno, quando lunedì è stato poi notificata la positività. A quel punto, sono scattate tutte le procedure: «L’Asl - spiega la dirigente Alessandra Valsega - ha provveduto a contattare i genitori, e l’ufficio d’igiene il personale. Noi adottiamo protocolli stringenti sull’uso delle mascherine e l’igienizzazione, i compagni di classe e gli insegnanti stanno tutti bene però ovviamente è scattato l’isolamento per tutta la classe e per il gruppo dei loro docenti. In questo periodo di isolamento svolgeranno didattica a distanza». Un genitore si era lamentato di non essere stato avvertito, ma l’Asl stava solo completando il giro nel contattare i parenti; già fissato il calendario dei tamponi.