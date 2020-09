Sette casi positivi nella Provincia di Massa Carrara, nessun decesso in tutta la regione

Massa Carrara

Altri sette casi positivi al coronavirus nella Provincia apuana: 3 sono nel Comune di Massa, 3 in quello di Carrara e 1 caso è nel Comune di Aulla, ovvero il collaboratore del sindaco Roberto Valettini, come riportato già dalle cronache cittadine. In totale i contagi nell’area della Usl Toscana nord ovest sono 39: 5 casi a Piana di Lucca, (Altopascio 1, Capannori 2, Lucca); 9 casi a Pisa (Pisa 4, San Giuliano Terme 3, Santa Luca 1, Vecchiano 1); 1 caso a Casciana Terme, 1 a Ponsacco e 1 a Pontedera; 13 casi a Livorno; 1 caso a Piombino e 1 caso a Viareggio.

I guariti ad oggi su tutto il territorio aziendale sono 3724 (+10 rispetto ad ieri). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 25, di cui 5 in Terapia intensiva e di cui 4 sono ricoverati all’ospedale Apuane.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi sono 3383 (-12) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Toscana, invece, sono 101 i nuovi contagiati, 21 i guariti e nessun decesso. Il bollettino quotidiano della Regione, chiuso a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale, fotografa l’andamento dell’epidemia, che segna un aumento dei contagiati dello 0,7 per cento. Quarantacinque dei nuovi casi sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, cinquantasei da attività di screening. Da febbraio sale dunque a 14.566 il numero dei contagiati nella regione, ma a soffrire ancora la malattia sono solo 3.407 (+2,04 per cento rispetto a ieri). In 10.002 sono infatti guariti (il 68,7 per cento dei casi totali, 21 in più nell’ultimo giorno pari allo 0,2 per cento). Tra chi rimane positivo, 105 sono i ricoverati in ospedale (tre in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno), mentre in 3.302 sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi addirittura di sintomi (83 in più rispetto a ieri, più 2,6%). Oggi non si registrano nuovi decessi, che da febbraio sono stati complessivamente 1.157.

L'età media dei 101 casi di oggi – 31 Asl Centro, 47 Nord Ovest, 23 Sude Est - è di 40 anni circa (il 26% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più); per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico. Un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, un altro a rientri da regioni italiane (Sardegna). Uno su due, il 53 per cento, costituisce un contatto collegato a un precedente caso.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.157 i morti dall'inizio dell'epidemia: 419 a Firenze, 54 a Prato, 81 a Pistoia, 178 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 94 a Pisa, 65 a Livorno, 51 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.