Carrara, "Quel patrimonio abbandonato nei magazzini"

Carrara



La celebrazione annuale delle “Giornate Europee del Patrimonio”, scrive il professor Enrico Dolci, «fornisce l’occasione per alcune considerazioni sui patrimoni locali e sulle testimonianze della “cultura materiale”, troppo spesso trascurati a favore di monumenti più ricchi e scenografici e più adatti a visite illustrative per il grande pubblico». Innanzitutto - osserva - «Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione della “cultura del marmo” dispiace constatare che Carrara è ormai un caso nazionale negativo sia per quanto riguarda la gestione del Museo Civico del Marmo che per i numerosi reperti romani abbandonati nei pressi delle cave di pertinenza. Il museo, che necessiterebbe di un sostanzioso incremento di materiali e di un completo “restyling” all’altezza dei tempi, da oltre un decennio risulta assurdamente depauperato di importanti materiali relativi all’artigianato artistico nel corso dei secoli. Tema basilare per questa istituzione, creata proprio per conservare e valorizzare la storia del lavoro del marmo a Carrara nella sua globalità. Questi materiali giacciono in un caotico magazzino comunale, abbandonati come fossero scarti insignificanti. L’Amministrazione Comunale, invece, sta procedendo col progetto di un assurdo trasferimento del Museo del Marmo nel seicentesco Palazzo Pisani a Carrara come se niente fosse».



E aggiunge: «Per non parlare di quello che è un vero patrimonio nazionale: i numerosi semilavorati d’epoca romana che incredibilmente ancora oggi vengono alla luce nelle cave attive di Carrara e che gli uffici comunali preposti per legge al loro recupero e conservazione hanno lasciato dal 2009 nei siti di ritrovamento, con grave pregiudizio per la loro conservazione. Al Museo del Marmo, prima del 2009, ne sono arrivati circa ottanta ma altrettanti e forse più sono ancora sui monti, sottratti alla fruizione e alla tutela».«Che senso ha - si chiede - illustrare periodicamente alla gente i monumenti di Carrara (come lodevolmente fanno alcuni benintenzionati nostri concittadini) se poi le testimonianze più antiche della nostra storia e del nostro lavoro, uniche in Europa, nella nostra città sono così trascurate e addirittura ignorate?»Dolci ricorda che «Il patrimonio storico-artistico-archeologico italiano non è costituito solo dai grandi monumenti, dalle grandi opere d’arte e dalle ricche costruzioni dei maggiorenti del passato ma affonda le sue radici nella bimillenaria tradizione artigianale che è sempre stata alla base anche delle attività artistiche ai più vari livelli nelle quali nel corso dei millenni la creatività umana si è espressa». Oggi - aggiunge - «nessun storico dell’arte parlerebbe di un’opera senza approfondire la vita, le esperienze e la personalità del suo autore, inserito nel contesto socio-culturale di cui fa parte. In poche parole, si storicizza l’artista e la sua produzione».«Nell’Archeologia questo cambiamento di rotta è stato ancora più marcato ma la concezione di questa materia, da pura bellezza da godere a testimonianza storica da approfondire, soprattutto in Italia ha avuto una lunga e difficoltosa gestazione. Per passare dallo scavo praticato alla ricerca del bel pezzo allo scavo stratigrafico per una definizione più scientifica della cronologia e del significato intrinseco del reperto e del suo contesto, di ogni genere di reperto, in Italia si è dovuto arrivare agli anni ’60 del Novecento. Un esempio tra i più eclatanti? La costruzione del Museo Nazionale di Luni ad opera della Soprintendenza Archeologica della Liguria, inaugurato nel 1964, proprio sopra il sito più significativo della città romana: quello del capitolium del quale evidentemente si ignorava l’esistenza».Inoltre «Nella cultura storico-artistico-archeologica italiana un passaggio fondamentale è quello costituito da un nuovo e più estensivo concetto emerso solo alla metà degli anni ’70 del Novecento: quello di “bene culturale”. Ogni oggetto, quindi non solo il prodotto artistico, se esaminato criticamente nelle sue componenti materiali e storico-sociali, è un bene culturale. Da uno scalpello all’edificio dell’archeo-star di turno. Oggi è giusto, quindi, parlare di “patrimonio” a patto che si estenda questa concezione dal significato di “appartenenza”, che pure esiste, a quello di valore storico-culturale criticamente inteso ed analizzato».