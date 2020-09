Le spiagge si svuotano della loro sabbia ma i lavori anti erosione sono ancora fermi

massa



I soldi della Regione, e del Ministero, in totale 22 milioni di euro per l’intera costa toscana, erano stati promessi e stanziati; in estate un piccolo ripascimento, non quello definitivo, era stato approntato a Poveromo e il Comune ha iniziato le fasi di progettazione dei lavori anti-erosione del litorale massese.



Nonostante questo, la spiaggia continua a sparire, e le attività sono sempre più in ginocchio. Novità, a margine dell’ultima grande mareggiata che venerdì scorso ha invaso la costa apuana, non ce ne sono: tutto “quasi” fermo, tutto tace, tranne la rabbia dei balneari. Però, il 1 ottobre, a Poveromo, dovrebbero riprendere i lavori di ripascimento promessi dalla Regione Toscana, già pagati per altro, che si interruppero lo scorso 15 giugno, quando le spiagge massesi tornarono a popolarsi, dopo il lockdown. Ebbene, la Regione aveva previsto a Poveromo 100mila metri cubi di sabbia, proveniente dal porto di Viareggio, ma ne sono stati posizionati soltanto 30mila. Adesso, da contratto, la ditta dovrebbe riprendere i lavori e portare a Povermo i rimanenti 70mila metri cubi. Perplessi, in questa fase, sia i balneari che il Comune di Massa: «Stiamo cercando di avere un incontro con la Regione- spiega, assessore ai Lavori pubblici- per capire se non sia opportuno rimandare questi lavori di ripascimento che sarebbero stati molto utili se fossero terminati, come previsto, prima dell’avvio della stagione estiva, ma che adesso rischiano di risultare inefficaci. È vero- continua Guidi- che l’emergenza sanitaria aveva bloccato tutti i cantieri e quindi, anche per questo, il ripascimento si dovette fermare. Ma ora con la brutta stagione alle porte temiamo che quella sabbia sarebbe sprecata».Sul fronte degli unici lavori anti- erosione al momento previsti, quelli nel tratto Frigido- Lavello, l’amministrazione conferma che c’è stata un’ultima riunione, lo scorso 21 settembre, con la società Dhi di Genova, che, in collaborazione con la Dinamica Srl ha vinto l’appalto unicamente per la progettazione delle nuove scogliere e per lo studio delle correnti marine (120.780 euro, finanziati dalla Regione Toscana).Si sono svolte anche delle immersioni nello specchio di mare interessato e la progettazione è pronta. Il Comune con i suoi tecnici dovrà adesso avallarla. E poi? «Con il progetto esecutivo- spiega Guidi- con cui andremo, in linea di massima a sostituire e ricostruire alcune scogliere già presenti nel tratto Frigido- Lavello, sapremo quanto verrà a costare l’opera e chiederemo alla Regione di finanziare i lavori, attingendo a quelle risorse promesse per l’anti- erosione». Tempi, quindi, ancora lunghi. —