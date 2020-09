Coronavirus: altri 7 casi positivi nella Provincia apuana

4 contagi si concentrano in Lunigiana, 1 caso nel Comune di Carrara e 2 in quello di Massa

Massa Carrara

Ci sono altri sette casi positivi al coronavirus in Provincia di Massa Carrara: un solo caso nel Comune di Carrara, 2 nel Comune di Massa e 4 casi in Lunigiana. Sette casi apuani, dunque, a fronte dei 54 totali registrati oggi nell’intera area della Usl Toscana nord- ovest. Nello specifico: 7 casi a Piana di Lucca (Altopascio 1, Capannori 1, Lucca 5); 3 casi nella Valle del Serchio (Barga 1, Gallicano 2); 19 casi a Pisa (Cascina 1, Crespina Lorenzana 1, Pisa 4, San Giuliano Terme 2, Vicopisano 11); 4 casi anche nell’Alta Val di Cecina Val D’Era (Casciana Terme Lari 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 2); 6 casi a Livorno, 6 a Piombino e 1 a Riparbella e infine un solo caso in Versilia, a Massarosa.

I guariti ad oggi su tutto il territorio aziendale sono 3680 (+18 rispetto ad ieri), ma si sono registrati due decessi: un uomo di 61 anni dell’ambito territoriale di Lucca e una donna di 87 anni dell’ambito territoriale di Pisa. Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 27, di cui 6 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 4 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 3265 (+131 rispetto ad ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Toscana sono 14.355 i casi di positività al Coronavirus, 139 in più rispetto a ieri (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 139 casi odierni è di 38 anni circa (il 28% ha meno di 26 anni, il 30% tra 26 e 40 anni, il 30% tra 41 e 65 anni, il 12% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico.

Delle 139 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (2 Sicilia, 1 Sardegna). Il 63% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.938 (69,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 709.159, 7.245 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.261, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 111 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni.