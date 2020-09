Covid, contagi in calo in provincia di Massa Cararra: 1 solo caso

MASSA CARRARA. Nella nostra provincia il contagio oggi frena bruscamente. Dei 90 casi accertati in Toscana di cui 30 nell'Asl Toscana Nord Ovest, uno soltanto interessa Massa Carrara. Il nuovo caso di positività è stato accertato in Lunigiana, nel comune di Aulla.

In Toscana dei 90 casi odierni, 36 sono stati identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 90 casi odierni è di 41 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 20% tra 26 e 40 anni, il 46% tra 41 e 65 anni, il 10% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 90 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Il 51% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

In regione i ricoverati sono 121 (2 in più rispetto a ieri, più 1,7%), 24 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 14,3%). Dei 121, 33 sono ricoverati negli ospedali dell'Asl toscana nord ovest (5 in Terapia intensiva). All’ospedale di Livorno 15 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Livorno, 4 dell’ambito della Versilia, 1 dell’ambito di Pisa, 1 dell’ambito di Massa Carrara e 3 residenti fuori Asl.

All’ospedale di Lucca 14 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Lucca, 6 dell’ambito di Massa Carrara ed 2 residenti fuori Asl.

All’ospedale Apuane 4 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.