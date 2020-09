Alunna positiva, classe in quarantena: il contagio, i corsi-pre scuola e l'azione dell'Asl

MASSA CARRARA. Sono stati “battezzati” con il primo caso di classe chiusa, a rischio Covid, proprio all’avvio dell’anno scolastico, ma a Caniparola, frazione di Fosdinovo, nessuno si perde d’animo. Anzi. Il messaggio della dirigente scolastica Tosca Barghini è forte e chiaro per tutti: «Non ci dobbiamo sconvolgere da quello che è accaduto; purtroppo non sarà l’ultima volta. Vero è che è stata la prima, in tutta Italia, ma poteva accadere a qualunque scuola e, come dicevo, dobbiamo essere pronti, perché accadrà di nuovo».



Alle scuole elementari di Caniparola, una classe di piccoli alunni, con le loro tre maestre, è già finita in quarantena: 18 bambini, che aspettano l’esito dei tamponi, che l’Ufficio igiene della Usl Toscana nord ovest sta effettuando in queste ore. «Ognuno di noi- spiega la preside Barghini- ha precisi compiti da svolgere e, per le sue competenze, sta facendo tutto quello che è necessario per non bloccare la scuola. In verità- continua la preside- abbiamo passato l’intera estate a studiare, con un team di insegnanti e tecnici, tutte le modalità di azione, simulando qualsiasi tipo di problematica, per essere pronti ad agire. E così è stato. Alle 8,30 ho ricevuto la telefonata dei responsabili dell’Ufficio igiene che mi informavano della positività al Covid di una mia alunna. Immediatamente ho convocato le insegnanti, abbiamo controllato i nomi dei compagni di classe, verificato il giorno in cui potrebbe essere avvenuto il contagio, incrociato le frequentazioni con altre classi e insegnanti e alla fine abbiamo circoscritto il caso a 18 bambini e tre maestre. Nel giro di pochi minuti sono arrivate anche le telefonate ai genitori, con la richiesta di venire a riprendere i figli a scuola. I bambini sono tornati a casa con le loro mamme e adesso la Asl farà ciò che deve, quarantene, tamponi, isolamenti sanitari, per loro e per le loro famiglie. La scuola invece va avanti- continua la preside - Le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutti gli alunni delle altre classi; gli insegnanti in attesa del tampone sono già stati sostituiti da colleghi pescati dalle graduatorie, come si fa per ogni tipo di assenza non programmata. Mercoledì si svolgerà un collegio scolastico durante il quale definiremo, invece, il da farsi per la classe in quarantena: se tutti i bambini risultassero positivi, cosa che speriamo non avvenga, ovviamente, allora procederemmo con le lezioni a distanza. E saremmo pronti alla didattica a distanza fin da subito, perché la scuola ha acquisito quelle competenze durante il periodo di lockdown, e avevamo già deciso di non lasciarle cadere, bensì di consolidarle, proprio per momenti di emergenza come questo. I bambini che risulteranno negativi, noi speriamo tutti, potranno tornare a scuola, a meno che l’ufficio igiene non dia indicazioni diverse, e noi siamo pronti ad accoglierli con lezioni in presenza, anche se fossero in pochi. Tutti i bambini hanno diritto ad entrare a scuola e troveranno una insegnante pronta a fare il suo dovere. Abbiamo gli strumenti e le professionalità per affrontare il virus a scuola. Non ci scoraggiamo e guardiamo avanti».

Il caso della classe in quarantena alle scuole di Caniparola, si sviluppa in realtà nel giro di poche ore. Lo scorso martedì, 8 settembre, la bambina, residente fuori provincia, in Liguria, ha frequentato con la sua classe elementare alcuni corsi pre-scuola. Per un totale di tre ore. Ha sempre tenuto la mascherina, dice la preside Tosca Barghini, e mantenuto le distanze tra compagni, come vogliono i protocolli. Poi è tornata a casa.

Durante la scorsa settimana, il padre della bambina inizia ad accusare alcuni sintomi influenzali e gli viene prescritto un tampone anti Covid. L’Ufficio igiene ritiene di dover effettuare il tampone anche ai famigliari stretti, la moglie e i due bambini che, preventivamente si auto isolano, in attesa dell’esito. I risultati di questi tamponi arrivano ieri, lunedì 14 settembre, alle 8,30. Il padre e la bambina sono positivi. La piccola è asintomatica. Chi ha frequentato nei 15 giorni precedenti? Amichetti, nonni, zii?: la Usl traccia gli interi spostamenti della bambina e scopre che la piccola è stata a scuola, a Caniparola, martedì 8 settembre, in classe con i suoi 17 compagni e con tre maestre, due residenti in Liguria. Necessario dunque isolare la classe e gli insegnanti che però, alle 8 di mattina, come in tutta Italia, erano già entrati a scuola, tranne la piccola positiva, che la madre aveva tenuto in casa già da una settimana. Richiamati i genitori, i 17 alunni della scuola elementare sono tornati a casa e aspettano i tamponi.