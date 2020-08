Focolaio al centro di accoglienza, ricoverata per polmonite un’operatrice

La donna e un ospite della struttura lavoravano in un locale pubblico: in corso le indagini dell’Asl per ricostruire i contatti

Inizialmente le sue condizioni non sono apparse gravi. I disturbi legati al Covid non si sono manifestati immediatamente. Ma, mercoledì sera, lo stato di salute della donna, una cinquantenne operatrice del centro di accoglienza gestito dalla coop Opera Auxilium Fratrum, sono peggiorate e per lei, con precedenti problemi polmonari, è stato necessario il ricovero. Le è stata diagnosticata una polmonite: l’operatrice è affidata alle cure del reparto di malattie infettive dell’ospedale apuano e le sue condizioni sono stabili. La conferma del ricovero della donna arriva da Enrico Benassi, presidente della cooperativa che gestisce il centro di accoglienza:«L’operatrice - spiega - purtroppo è stata ricoverata mercoledì sera. Preghiamo perché si riprenda il prima possibile».

La donna - e anche questa informazione è confermata dal presidente Benassi - ha lavorato in un locale del litorale. In quello stesso locale lavorava uno degli ospiti del centro, anche lui risultato positivo al tampone. Si tratta del ragazzo di origine nigeriana che nei giorni scorsi è stato sottoposto all’esame in occasione di un ricovero ospedaliero per patologie pregresse. A quella prima positività ha fatto seguito una "campagna" di tamponi in tutto il centro di accoglienza con l’individuazione di 9 positivi totali ( inclusi il ragazzo e l’operatrice attualmente al Noa).

«Noi - spiega il presidente dell’Opera Auxilium Fratrum - abbiamo steso una comunicazione ufficiale che abbiamo inviato alla Prefettura (ente competenza per i centri di accoglienza ndr). Nella nota diamo notizie dettagliate sulle misure assunte per il rispetto della quarantena e dei protocolli previsti e informiamo anche che, nei giorni precedenti al tampone, l’operatrice e un ospite del centro hanno lavorato entrambi in un locale pubblico». La signora faceva la cuoca, il ragazzo invece era impegnato in uno stage finanziato dalla Regione Toscana».

Anche l’azienda sanitaria, nell’ambito delle indagini epidemiologiche, per il tracciamento e il contenimento dei contagi,ha ricostruito la presenza delle due persone nel locale, per motivi di lavoro:«Da quando è emersa la positività del primo lavoratore stagista - scrive l’Asl in una nota - sono state messe in atto tutte le misure necessarie ad arginare il contagio. Entrambi i lavoratori - precisa l’azienda - non sono stati a contatto con il pubblico, inoltre al proprietario sono state date tutte le informazioni sulle procedure di sanificazione previste dai protocolli. Sono tuttora in corso - conclude la Asl - gli approfondimento del caso».

Da quanto ricostruito la donna avrebbe lavorato in cucina e il ragazzo, ospite del centro di accoglienza, si sarebbe occupato di pulire il locale, ma dopo la chiusura, in orari in cui nessun cliente era presente. Gli unici possibili contatti sarebbero eventualemnte solo con i colleghi e non con i clienti.

Una operatrice ricoverata, dunque e un ospite del centro al Noa, ma non per problemi legati al Covid. Tutti gli altri ospiti del centro si accoglienza risultano al momento in ottime condizioni di salute: sono asintomatici. Non presentano tosse o raffreddore, non febbre. Nè ieri sono risultati nuovi casi di positività.

La Prefettura spiega che è impegnata «nel far rispettare l’isolamento». L’eventuale tracciamento dei contatti, infatti, compete alla Asl.

Nessun nuovo contagio legato al focolaio del centro di accoglienza, nè - altro dato incoraggiante - l’individuazione di nuovi focolai. I 3 casi di contagio registrati ieri in provincia (leggi articolo sotto) sono infatti tutti ricollegabili ai contatti con la famiglia domenicana contagiata nei giorni scorsi.