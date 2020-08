Crisi Imm, salta il vertice: futuro incerto per la società

CARRARA. Niente vertice giovedì 20 agosto a Firenze con al centro la questione Imm-CarraraFiere, come era stato annunciato. Il futuro della società e dei suoi 27 dipendenti (molti in cassa integrazione) resta incerto. La riunione era attesa dopo il pronunciamento della Corte dei conti (che si è espressa su tutte le partecipate toscane) delle scorse settimane - che ha in sostanza bloccato altri rifinanziamenti regionali - e dopo i vertici all'ombra delle Apuane con il governatore toscano uscente Enrico Rossi, che aveva incontrato i lavoratori e i sindacati.



Dal capoluogo comunque rilanciano: la questione Imm sarà presto all’ordine del giorno della giunta, e va avanti anche il percorso sia verso l'amministratore unico sia verso l'impegno economico (da studiare il format a riguardo). C’è uno scenario che potrebbe aprire un possibile “braccio di ferro” per la governance, tra Comune di Carrara (che ha il 40,8% delle quote) e Regione Toscana (il 36,4%): quello sulla nomina dell’amministratore unico della società.



Intanto intervengono i sindacati con una nota congiunta. «A fare le spese di questo immobilismo sono i dipendenti in cassa integrazione da marzo (e i fornitori e le attività legate al complesso fieristico) e senza progetti per il futuro prossimo - scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Ultucs Uil - la situazione disastrosa degli ultimi 5 anni dove il presidenteaffidava al duo genovese capitanato da- nominato direttore- e da un responsabile comunicazione e marketing, si è riscontrata ad oggi più che fallimentare tra costi enormi e nessun beneficio». Le tre sigle sindacali se la prendono poi con il vicesindaco, che ieri suaveva affermato che il nome dell’amministratore unico spetta al Comune, «i patti para-sociali lo dicono nero su bianco». Così i sindacati: «Quanto affermato non ha nessun riscontro della realtà dei fatti in quanto durante l’incontro con la Regione è stato chiarito che la Regione avrebbe salvato l’azienda decidendo però il nome dell'amministratore». Ancora Cgil, Cisl e Uil: «Il governatore Rossi al tavolo aveva più volte ribadito che per risanare l'azienda la Regione era disponibile, ma era necessario l'arrivo di un amministratore fuori dalla realtà locale per evitare coinvolgimenti, salvando il salvabile primo i lavoratori. Non c'è bisogno di finanziamenti tappabuchi ma finanziamenti a fronte di progetti concreti a medio termine».«Ma come si è giunti a questo punto?», si chiedono i sindacati. «Sicuramente è colpa delle "fiere decotte", della mancanza di iniziativa del personale e per ultimo del Covid. Queste le motivazioni dei vertici della società che negli ultimi 5 anni hanno guidato l'azienda. Secondo loro se una fiera va male è solo colpa di chi non la riesce a vendere, non della mancanza di un piano di promozione adatto e seguendo una tempistica adeguata. Non si promuovono e realizzano fiere in 2 mesi. Per un evento sono fondamentali progetto, tempistiche, organizzazione, comunicazone e promozione. E una collaborazione tra i vari uffici. Lavorare insomma, quello che semplicemente vuole continuare a fare il personale». —