Piove nella struttura per i senzatetto. La Lega attacca, l’assessore si difende

CARRARA. Infiltrazioni d’acqua piovana nella struttura Caritas di via Bassagrande, ed è subito scontro tra Lega Carrara Salvini Premier, che segnala il problema e l’Amministrazione Cinquestelle. Ma andiamo per gradi, spiegando il contesto per il quale Don Cesare Benedetti presidente del Centro Sociale Caritas dell’Annunziata Onlus che gestisce la struttura di proprietà del Comune (in convenzione con lo stesso), preferisce mantenere toni morbidi e pacati: «Non vedo perché questo allarmismo: non siamo mai stati chiusi un giorno» commenta, sottolineando il rapporto cordiale con l’assessore al Sociale Anna Galleni, pur riconoscendo comunque l’esistenza di alcune criticità.



La struttura ospita sia la mensa Caritas, al piano terra, sia il servizio accoglienza per i senzatetto al primo piano. E infatti è proprio il tetto della struttura il nodo da sciogliere. Un problema in realtà annoso, risalente alla creazione della struttura, in epoche passate, quando venne deciso di utilizzare il tetto di uno dei padiglioni della vecchia Marmi e Macchine: «Peccato-osserva Don Cesare-perché c’era già il progetto approvato di un tetto nuovo: ma l’assessore dell’epoca decise così».



Fatto sta che la struttura consta di una parte in muratura (la mensa) e una parte in ferro (del padiglione: la parte superiore, tetto incluso e la parte posteriore che giace inutilizzata). «Il tetto è fatiscente-ci descrive Don Cesare- e sono state adottate soluzioni tampone, ma andrebbe rifatto: capisco comunque anche il forte disagio economico di cui soffre l’Amministrazione». Un tetto per il quale l’assessore Galleni, appena insediata e messa al corrente del problema, aveva chiesto un intervento, come ci spiega lei e conferma lo stesso custode che abita in una delle 3 stanze del primo piano assieme ad altre 3 persone accolte da diversi anni (entrati attraverso la vecchia Amministrazione) nella struttura. Questo intervento, chiesto da Galleni e fatto eseguire dall’assessore ai Lavori Pubblicinel 2018 però, non aveva sortito, nella fase realizzativa, un risultato propriamente impeccabile, sempre stando alle parole del custode, il quale si era visto costretto a causa dei ripetuti allagamenti a ogni temporale, a intervenire personalmente salendo sul tetto per «Metterci una pezza-come ha raccontato, spiegando-e dopo il mio intervento non abbiamo più avuto problemi fino a 15 giorni fa quando c’è stata una fortissima precipitazione con pioggia verticale: così mi sono accorto che c’era una piccola fessura sotto la grondaia da cui passava l’acqua».Non credo di riuscire a risolvere da solo, ma è difficile che si metta a piovere ancora così trasversale: a regola non dovrebbero più esserci problemi», aggiunge il custode della struttura.





Le critiche della Lega



A sollevare il caso, Nicola Pieruccini della Lega. «Sembrerebbe che l'Amministrazione abbia scelto di temporeggiare, tanto non sono loro a dover dormire con l'acqua piovana che cola dal soffitto, soprattutto per non aver programmato, nel Piano triennale delle Opere Pubbliche, investimenti per quell’intervento». Non ci sono dubbi-attacca ancora il Carroccio- che la Galleni sia stata interpellata più volte dagli utenti della Caritas da quando è stata nominata assessore, ma come sua consuetudine, ha mostrato non poca freddezza sulla possibilità che si adotti un provvedimento per la riparazione del tetto e l'acquisto di nuovi materassi e biancheria». E ancora, sempre dalla nota di Pieruccini: «La Lega chiede che vengano immediatamente trovati i soldi per il rifacimento del tetto della struttura e la messa in sicurezza delle camere, oltre che riacquistare nuovi arredi e biancheria per gli utenti ospitati e accusa l’assessore al Sociale Anna Galleni e l'assessore alle Opere pubbliche Andrea Raggi di essere i responsabili del grave danno per il degrado e l'incuria in cui è stata abbandonata una struttura di proprietà comunale, costruita dalle Amministrazioni precedenti con finanziamenti della Regione Toscana. La Lega Salvini Premier ricorda ai grillini che la povertà non è una colpa e che la costituzione prevede la pari dignità tra tutti i cittadini in special modo se poveri».



La replica



Risponde Anna Galleni: «Sin dall'insediamento, mi hanno riferito che una porzione del tetto del fabbricato in gestione a Caritas, da anni, aveva problemi di infiltrazione d'acqua piovana. Mi sono quindi attivata ed è stato effettuato da questa Amministrazione un intervento. Mi hanno anche riferito che l'acqua piovana di 2 settimane fa si è infiltrata a causa di una nuova problematica presente in facciata, che affronteremo come siamo soliti fare. Quanto all'incommentabile contenuto del comunicato legaiolo, puntualizzo solo dicendo che da sempre, abbiamo cercato di alleviare le condizioni delle tante persone in difficoltà sul nostro territorio». Dal dibattito si tira fuori comunque Don Cesare, che, a proposito della struttura posteriore e degli altri spazi inutilizzati, prova a esortare perché ci si occupi, ciascuno con il proprio ruolo, per un loro utilizzo volto all'accoglienza: «I senzatetto stanno aumentando».