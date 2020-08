Patenti nautiche false vendute a 2mila euro

Un giro di patenti nautiche false, preparate nello Spezzino e smerciate tramite un’agenzia di noleggio barche con sede nella provincia di Massa-Carrara. Il prezzo, in alcuni casi, saliva fino a 2 mila euro. Per realizzarle, da quanto appreso, sono stati utilizzati moduli che potrebbero essere stati rubati alla capitaneria di porto. L’indagine è soltanto all’inizio, ma mostra già un quadro ben definito, composto da falsari e procacciatori d’affari. I carabinieri della compagnia spezzina, guidati dal capitano Andrea Romanelli, hanno scoperchiato «un sistema collaudato» che alimentava un mercato fiorente.



La ricostruzione



L’inchiesta è nata alla Spezia, sede in cui è stata presentata la denuncia che ha fatto scattare i primi accertamenti. I pm hanno poi girato gli atti ai colleghi della Procura apuana quando si sono accorti che parte della preparazione e la vendita avvenivano lungo la costa toscana, in un’agenzia di noleggio barche che serve decine di clienti. Nell’estate dell’emergenza Covid, le spiagge sono più affollate del solito e la gita in yacht o in gommone diventa l’unico modo per fare un bagno in mare. Chi gestiva il traffico di patenti false (nelle prossime ore potrebbero essere resi noti provvedimenti e iscrizioni sul registro degli indagati) ha sfruttato anche questo fattore che, evidentemente, ha portato alcuni clienti ad acquistare titoli che, all’apparenza, risultavano validi. Sull’inchiesta è tenuto un rigido riserbo, anche perché sono in corso verifiche per capire quanto ampio fosse il giro d’affari. Sono stati acquisiti documenti, effettuati riscontri approfonditi, ma ancora non basta per chiudere il cerchio. Non è escluso neppure che l’agenzia toscana sia collegata con altre denunce presentate nel resto del Paese. Carabinieri e capitaneria stanno calibrando le varie contestazioni e confrontando gli indizi raccolti.Nel maggio scorso, era emerso un caso per certi versi simile, che aveva portato a quattro arresti (ai domiciliari) e quattro divieti d’esercizio dell’attività professionale tra Napoli e Caserta. In un primo momento gli indagati risultavano accusati di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e allo smercio di patenti di guida e nautiche e concorso nella produzione e utilizzo di valori bollati falsi. La banda di falsificatori operava tra Giugliano in Campania, Casal di Principe e San Giorgio a Cremano. A chi doveva sostenere l’esame, veniva detto che i loro test teorici sarebbero stati sostenuti e superati da altre persone mentre per la prova pratica, organizzata appositamente nelle vicinanze della Motorizzazione di Roma, sarebbe stata garantita grazie a un ingegnere connivente. Risultano tuttora indagati anche quattro avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere che utilizzavano le marche da bollo false per le loro pratiche. I carabinieri avevano sequestrato materiale hardware e supporti provenienti dalla Cina utilizzati per riprodurre le marche, sui quali venivano solo stampati i dati di personalizzazione, come gli importi. Il danno erariale stimato ammontava a 22 mila euro. —