Bambino malato offeso in spiaggia, balneari pronti ad accoglierlo

MASSA. Non sono più tornati in spiaggia, mamma e figlio, dopo l’episodio di intolleranza avvenuto sabato pomeriggio sul litorale massese: c’è ancora troppa paura, e c’è il dispiacere di essere diventati loro malgrado i protagonisti di una pessima pagina di storia locale.

«Il Covid non esiste, e se tuo figlio è malato lascialo chiuso in casa» hanno detto alla mamma due turiste, negazioniste, dopo aver steso il loro asciugamano troppo vicino al ragazzino, 13 anni e un trapianto alla trachea costatogli ore in sala operatoria e rianimazione. In spiaggia stava per scoppiare la rissa, se non fossero intervenuti numerosi bagnanti, pronti a difendere la donna e suo figlio. «Io c’ero - dice oggi una cittadina massese- è stato vergognoso. Vedere il ragazzino non muoversi più e il suo viso triste è stato orribile».

Ma le dimostrazioni di solidarietà e sconcerto per l’accaduto sono state a migliaia, molte apparse sulle pagine dei social, altre arrivate direttamente alla donna, che da sabato scorso è rimasta con il figlio in un residence, isolato, per trovare un po’ di calma e il coraggio di ritornare al mare: «Siamo rimasti a casa - racconta oggi la mamma- perché mio figlio è ancora un po’ scosso. Ha avuto paura quando quelle donne gli hanno messo le mani vicino al viso, senza toccarlo, solo per infastidirlo. E ha avuto paura anche della mia reazione, perché mi sono trasformata, ho alzato la voce, cosa che non faccio mai, soprattutto in sua presenza. Stiamo bene - dice sempre la mamma- e credo che torneremo presto in spiaggia. Grazie a tutti per l’affetto. I massesi sono brava gente».

Lo pensa davvero la mamma del piccolo guerriero, che il prossimo 17 agosto dovrà tornare al Gaslini di Genova per nuovi controlli: «Da quando sono arrivata qui - racconta - mi sono iscritta a qualche gruppo di appassionati, per avere informazioni sulla città, e condividere le sue bellezze. Mi piaceva pubblicare le foto dell’acqua del mare che al mattino è limpidissima». Ma non ha fatto in tempo a godere di questa "ospitalità" virtuale, che ha incontrato le due donne, in spiaggia, negazioniste del Covid e dei morti che questo virus ha provocato, 1.137 dall’inizio dell’epidemia in Toscana, di cui 176 solo a Massa Carrara. A difendere la mamma tante persone, che poi si sono offerte di pagarle un ombrellone altrove, magari in uno stabilimento privato, dove le distanze sono sicuramente più rispettate e c’è meno confusione. E anche alcuni balneari hanno trovato il modo di far sapere alla donna che sarebbero stati felici di averli nelle loro spiagge, in completa sicurezza: «Non ho potuto accettare - ha risposto la mamma. Ma ringrazio tutti dell’offerta».

C’è anche chi ha chiesto scusa, pubblicamente, o personalmente alla donna, come se fosse stato lui l’autore dell’aggressione verbale: «A nome di tutti i cittadini di Massa le chiediamo scusa per l’accaduto». E così anche il primo cittadino, dopo aver appreso la notizia dal Tirreno, è intervenuto sulla sua pagina facebook con questo post: «Dispiace molto quanto accaduto su una nostra spiaggia alla mamma, ma soprattutto al suo bambino. Tutti hanno il diritto di godere del mare. La mamma e il bimbo sono e restano benvenuti nella nostra città e sulle nostre spiagge».

Al sindaco, i cittadini massesi non hanno mancato però di sottolineare la situazione "precaria" delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate: «L’amministrazione aveva promesso una estate sicura, ma i controlli si sono allentati, e questo è il risultato».