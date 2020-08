La targa alla partigiana dura solo due giorni, il Comune: «Hanno ignorato la procedura»

È durata poco la targa dedicata alla partigiana Teresa Mattei che è stata posizionata in piazza Berlinguer a Massa. Talmente poco che c'è chi non ha avuto nemmeno il tempo di poter leggere con i propri occhi le parole che vi erano incise. Sabato mattina un gruppo di esponenti della sinistra locale, formato dal Movimento Giovanile della Sinistra, dal laboratorio politico Left e dal circolo Anpi “Vico”, ha inaugurato la lastra in metallo intitolandola alla memoria della madre costituente, simbolo della lotta per i diritti delle donne e dei bambini.



Sopra si leggono, o meglio, si potevano leggere, alcune parole pronunciate dalla donna, venuta a mancare nel 2013, proprio in difesa della Costituzione che ha contribuito a scrivere, definita: “Il più grande monumento, il maggiore, il più straordinario che si è costruito in Italia, alla libertà, alla giustizia, alla Resistenza, all'antifascismo, al pacifismo”.



Lunedì mattina, a distanza di sole 48 ore, gli uffici comunali sono intervenuti per rimuoverla. A spiegare il perché dell'intervento è l'assessore ai lavori pubblici,: «Non è stato rispettato l'iter procedurale necessario ad autorizzare il posizionamento». La mancata osservanza della formalità avrebbe spinto i tecnici del Comune ad intervenire per rimuovere la lastra, che nel giro di un paio di giorni è stata rimossa da piazza Berlinguer.«Normalmente quando si vuole dedicare qualcosa a qualcuno - spiega l'assessore Guidi - c'è tutta una procedura da seguire».E aggiunge: «Riceviamo settimanalmente proposte in questo senso ed è corretto secondo me seguire una procedura che vada bene per tutti». E in quella procedura, rientra anche il ricordo alla pedagogista, firmataria dell'articolo 3 della Costituzione, partigiana e figura scomoda del Pci di Togliatti, che la espulse dal partito perché in contrasto con la politica stalinista dell'epoca. La rimozione, però, non convince l'Anpi.Secondo il vicepresidente della sezione di Massa,, al di là dei tecnicismi il gesto «equivale ad un'offesa alla Costituente». E su questo tema, annuncia battaglia: «Si trattava di un atto simbolico promosso da alcuni giovani, oltretutto nei confronti di una donna. Potevano avvisare prima di farlo. Se l'amministrazione sceglie di attuare il pugno duro con noi – commenta Ianni - noi faremo lo stesso con la stele a Bellugi».Continua così, infatti, a suon di intitolazioni di strade, ponti, e, in questo caso, targhe, quella che il collettivo di scrittori Wu Ming definirebbe una “guerriglia odonomastica”. Una lotta simbolica che vede contrapposti due modi di interpretare il mondo e di conseguenza di colmare gli spazi pubblici.L'inizio della “guerriglia”, a Massa, sembra essere stato sancito nel 2019 dall'inaugurazione della stele con incisa la poesia “Primavera de Massa” di Ubaldo Bellugi, podestà dell'ex Apuania dal 1926 al 1942. In città le proteste si sono protratte a lungo (e non sono mancati gli atti vandalici alla stele o i gridi di battaglia dell'Anpi:"la butteremo nel fiume Frigido") per contestare l'ambiguità della figura celebrata dall'amministrazione.La giunta, espressione di una coalizione di centrodestra, si è però sempre difesa sostenendo che con quell'opera si volesse celebrare il poeta e non il gerarca fascista. Opera che sabato mattina, durante l'inaugurazione della targa alla Mattei, è stata definita dagli organizzatori “un orribile sasso”.Dall'amministrazione nessun commento nel merito dell'intitolazione e quindi sulla figura della costituente. «Noi lo prendiamo come un atto dimostrativo (il posizionamento, ndc) – commenta Guidi – Non è che decidiamo noi, è la commissione toponomastica a scegliere quali nomi dare e a che cosa, proprio per evitare un margine discrezionale. La commissione è presieduta dall'amministrazione, ma la decisione spetta comunque alla struttura collegiale. Da qui l'invito ad un percorso più corretto». Un percorso, dice in sostanza Guidi, che coinvolga la commissione toponomastica del Comune. Simile a quello portato avanti per l'intitolazione del ponte di Trieste alla figura dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Una richiesta d’intitolazione che, nonostante il rispetto della prassi, a distanza di mesi è però caduta nel vuoto.