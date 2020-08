«Il ponte di Sassalbo ha crepe e fratture», esposto in Procura

La Lega della Lunigiana suona l’allarme per un altro ponte che versa in condizioni preoccupanti, come se non ce ne fossero già abbastanza. In seguito alle segnalazioni di diversi cittadini, la coordinatrice locale del partito, Federica Fumanti, si è recata sul viadotto della strada statale 63, quello sopra il rio Rovaggio nei pressi di Sassalbo, frazione di Fivizzano. Per intenderci, è la strada che porta al Passo del Cerreto.



«Questo ponte presenta diverse spaccatura nell’asfalto e in un punto c’è un evidente stacco di qualche centimetro tra una placca e l’altra, sembra quasi che una parte del ponte si sia spostata. Di recente hanno coperto la spaccatura più vistosa con dell’asfalto, ma sotto si vede ancora lo strapiombo». La preoccupazione per lo stato di salute del viadotto è evidente, e non solo motivata dai recenti fatti di Albiano Magra e prima ancora di Genova (nel conto ci rientra anche il ponte Zambeccari di Pontremoli, messo sotto sequestro dalla Procura di Massa oltre due mesi fa), che hanno attirato all’improvviso l’attenzione sui ponti: già nel 2015 erano state fatte sollecitazioni sulla struttura di Sassalbo da un gruppo di residenti ad Anas, ma senza ricevere alcuna risposta. Nel marzo 2019 era tornata l’attenzione su quel ponte, e l’allora sindaco di Fivizzano, il compianto Paolo Grassi, aveva richiesto un sopralluogo da parte di Anas.



Ad oggi sul viadotto risulta installata una barra in metallo di colore giallo, fissata ad una delle due estremità della frattura, sotto la quale c'è una striscia della medesima lunghezza e colore: lo scopo di questo strumento è monitorare l'eventuale spostamento o allontanamento delle due porzioni di ponte. La Lega Lunigiana evidenzia che non solo la barra si è spostata, ma che un simile sistema di monitoraggio, in gergo tecnico i "vetrini sentinella", fosse installato sul ponte di Albiano Magra, e che non abbia comunque scongiurato la catastrofe dell'8 aprile scorso.«I gruppi di minoranza del consiglio comunale di Fivizzano - prosegue Fumanti - hanno già presentato diverse interrogazioni in merito al viadotto, ma c'è stato detto che non è competenza comunale. Abbiamo quindi inviato delle segnalazioni ad Anas, e stiamo attendendo risposte. Bisogna capire se le crepe sono anche nei piloni o in altri punti, purtroppo non siamo riusciti a valutare la parte sottostante, vista l'altezza del ponte e l'assenza di punti d'accesso».La strada in questione rappresenta l'unico collegamento con la zona del Cerreto, varco strategico per la circolazione tra l'Emilia-Romagna e la Toscana. In questo punto ci informano che non transitano camion, ma la strada è comunque battuta da diverse vetture, e ciò fa temere ulteriormente per l'eventuale tenuta del ponte: «Adesso che è estate il traffico sta aumentando. La nostra provincia e specialmente la Lunigiana è caratterizzata da una serie di problemi strutturali dovuti alla scarsa manutenzione. Quanto vogliamo sollecitare prima che avvenga qualcosa? Quanto potrà reggere ancora? Qua non stiamo parlando di una questione di partito, ma di una criticità che interessa tutti e che necessita di essere risolta», sottolinea ancora la responsabile sul territorio del partito di Salvini.Intanto, Fumanti e i suoi stanno preparando un esposto da presentare alla Procura della Repubblica di Massa, così da denunciare la situazione, ed è in fase di presentazione una mozione collegiale all'Unione dei Comuni montani della Lunigiana, di cui Fumanti è consigliere.