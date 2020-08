Due opzioni per Gaia: Azienda speciale o società benefit. Ma non c'è accordo

Sulla trasformazione della Spa l’approfondimento è in corso. I 40 Comuni soci hanno visioni differenti anche se non si sbilanciano

Massa-Carrara. Delle quattro, sarebbero due le opzioni rimaste ancora sul tavolo per arrivare alla trasformazione della forma giuridica di Gaia, il gestore idrico, oggi Società per azioni di diritto privato ma a gestione pubblica, con 40 Comuni soci (nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia). Da una parte azienda speciale, dall’altra società benefit.



La prima verrebbe gestita direttamente dalle amministrazioni, i sindaci o i loro delegati farebbero parte del Consiglio di amministrazione. Agirebbe in sostanza come una municipalizzata, a maggior controllo pubblico. Ma con numerose teste, e questa viene considerata una controindicazione: ogni atto da approvare, infatti, deve prima passare dai consigli comunali, e come detto sono 40. I tempi si allungherebbero. «Anche se noi in Lunigiana, con l’Unione dei Comuni, è un’operazione che facciamo per diverse materie e che già conosciamo», sottolinea il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, che insieme agli omologhi di Massa, Carrara e Forte dei Marmi sarebbe orientato verso questa soluzione. Che è poi la direzione sulla quale spingono i vari comitati attivi sul territorio, insomma andrebbe incontro alla «volontà popolare».

Matteo Mastrini, sindaco di Tresana

Sembrerebbero di diverso avviso, invece, altri Comuni, come Montignoso e Bagnone, persuasi più a trasformare Gaia da Spa a società benefit. Significa logiche di una Società per azioni “classica” ma con regolamenti e statuti che indirizzano parte degli utili a «finalità sociali e mutualistiche». Spiega il sindaco di Montignoso: «Questa soluzione ribadisce l’interesse pubblico, con l’utilizzo di tutti gli utili per gli investimenti e per l’abbattimento delle tariffe soprattutto nei confronti delle categorie deboli e delle famiglie in difficoltà socio-economica». «C’è da dire comunque - precisa - che le persone fanno una gran confusione e il tema non può essere strumentalizzato. Oggi scontiamo la mala gestione del passato, però le tariffe, se andiamo a vedere, sono tra le più basse della Toscana».

Il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti



La discussione è ancora in corso e nessuna decisione è stata presa. L’ultima assemblea dei soci di venerdì 31 luglio ha rimandato tutto alla prossima riunione, programmata a settembre. I Comuni hanno rinviato il voto per meglio approfondire «i pro e i contro di queste due soluzioni», afferma Mastrini. Dice Pierlio Baratta, assessore al bilancio di Massa: «Abbiamo insistito perché fosse valutata ancora più nel dettaglio l’analisi sulla trasformazione della forma giuridica da adottare. Per noi la scelta deve essere su una società nella quale si raggiunge l’equilibrio tra costi e ricavi, e chi ci siano sconti nelle tariffe. Insomma, un modello che sia il meno oneroso possibile per i contribuenti. Abbiamo preso tempo su questo».

L'assessore al bilancio di Massa, Pierlio Baratta



Tre i fattori dai quali non si può prescindere secondo il vicesindaco di Carrara, Matteo Martinelli, «riduzione delle tariffe, maggior trasparenza e comunicazione nei confronti dei cittadini, maggior controllo del pubblico». Prosegue: «Non possiamo continuare a prendercela con il passato, e le istanze dei cittadini non possono essere ignorate. Ribadisco che la Spa a totale capitale pubblico è per noi un valore, ma l’azienda speciale garantisce maggior trasparenza nelle decisioni e l’abbattimento delle tariffe per i contribuenti, anche se dobbiamo ammettere che la normativa di riferimento è piuttosto datata. Un punto però deve essere chiaro: l’utile, per noi, è inutile». Martinelli inserisce nel dibattito l’idea dello «spacchettamento» di Gaia, «divisa per territori in modo da renderla maggiormente gestibile». Ma il vicesindaco di Carrara non si sbilancia più di tanto (più o meno come fanno i suoi colleghi), né sull’azienda speciale, né sulla società benefit: «Siamo ancora in una fase molto fumosa, ci sono dei passaggi che dobbiamo fare, continuiamo ad approfondire per cercare soluzioni convincenti, senza alcuna preclusione».