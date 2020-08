SIAMO AD AGOSTO E NON CAMBIA NIENTE...

Anche luglio se n’è andato senza l’approvazione del regolamento degli agri marmiferi di Massa. Euro più euro meno, ogni mese che passa senza regolamento, nelle casse del Comune non entrano dai 45 ai 50mila euro: motivo, senza quell’atto amministrativo, non è possibile applicare il canone concessorio sui valori medi. L’aumento di introito ottenuto dalla giunta Persiani è legato all’applicazione del canone di estrazione introdotto dalla legge regionale (10%) e da una quota fissa (possibile sulla base dell’emendamento Marchetti del 96), calcolata in modo che la tassazione sulla cava con il valore medio inferiore, complessivamente, non superi il 15% (limite sempre legato alla legge regionale). Un modo un po’ farraginoso ma che ha permesso di alzare in modo consistente gli introiti rispetto a quando tutti i blocchi pagavano indistintamente 17,3 euro a tonnellata, ma adesso manca il passaggio chiave, il regolamento, che potrà anche dare indicazioni sulle modalità delle aste ecc. Un atto fondamentale che manca da 92 anni; tanti i soldini in meno per le casse comunali e per i cittadini.

In attesa che qualcosa si sblocchi (ma in campagna elettorale permanente tutto diventa più complicato), in provincia come purtroppo era facilmente pronosticabile non ci sono particolari prese di posizione sul rischio concreto di perdere la Camera di Commercio, e sarebbe un altro asset che andrebbe a depauperare il territorio. E sgomenta la crisi di Imm Carrarafiere, la cui soluzione sembrava imminente e che invece i rilievi della Corte dei Conti sulle partecipate (non solo quella che gestisce il più grande complesso fieristico della Toscana) hanno rinviato come minimo a settembre, e poi chissà.

Una struttura che potenzialmente potrebbe essere da traino a tutto il territorio e che invece fatica, stremata dal lockdown ma già da anni la crisi era evidente. Un’altra ferita aperta; l’importante è che non si arrivi a soluzioni drastiche, non solo perché ci sono 27 posti di lavoro da salvaguardare, ma anche perché tenere inattivo un simile complesso sarebbe davvero uno schiaffo inaccettabile. Anche se per la verità la provincia sembra quasi impermeabile a certi schiaffi: basti vedere le colonie, abbandonate a se stesse, e non si riesce in alcun modo a trovare una soluzione. Passano gli anni, e i nodi si accumulano. Inutile rivangare il tema delle bonifiche: sarebbero determinanti per trovare spazi, per essere attrattivi. Niente da fare, da Roma a Firenze, da Firenze a Roma, un rimpallo continuo. E c’è la ciliegina su cui insistiamo solitari, visto che nessuno interviene sull’argomento, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Dall’ultimo bilancio è emerso che non solo erano stati disastrosi i ripetuti acquisti su Carige, ma anche un tentativo di investimento in strutture turistiche ha portato perdite per 3,5 milioni di euro. Insomma, un vero talento nel depauperare il patrimonio, dimezzato in pochi anni. L’abbiamo già detto: in tempi di crisi e post lockdown, quanto avrebbero fatto comodo le erogazioni della Fondazione... Niente da fare.