Artisti della Bellezza, Gymnasium verso quota 1000. Al 5° posto c’è Estetica Tiarè

Massa-Carrara

Il terzetto di testa degli Artisti della Bellezza, al momento, rimane ancora alla finestra. Ma alle loro spalle, sale e raggiunge quasi quota mille la Gymnasium Beauty di Massa, e l’Estetica Tiarè di Montignoso scavalca la Barberia Martini al quinto posto.

Insomma, c’è movimento in classifica, e non è da escludere che ci sia chi aspetta ancora un po’ prima di uscire allo scoperto.



Ecco la nuova graduatoria.1) Linea Moda Parrucchiere Estetica, Massa: 4.467;2) Barber Shop Federico Bernardini, Marina di Carrara: 1.8003) Centro Estetico Noblesse, Carrara: 1.7964) Gymnasium Beauty, Massa: 9565) Estetica Tiaré, Montignoso: 7746) Barberia Martini Piazza Alberica, Carrara: 4277) Centro Bellezza Armonia, Marina di Carrara: 4098) Artestetica di Bianchi Fabiola, Caniparola: 3539) Linea Snella, Partaccia: 30610) La Grande Bellezza di Babbini Arianna, Marina di Carrara: 25311) Barbieri Silvio e Fabio, Marina di Massa: 16212) Saturnia di Furia Cristina, Aulla: 15413) Parrucchiere Stefano Blasi, Avenza: 14114) Salon Franchi, Marina di Carrara: 9815) Parrucchiere Sara Angelotti, Massa: 5316) Nuova Idea di Vignoli Giuseppe, Bonascola: 5217) Amelia La Mora, via Cavour Massa: 718) The Crew Ginger Tattoo di Federica Vatteroni, Avenza: 518) Loris Gavarini, via Marina Vecchia, Massa: 520) Tatuatori Dalila, Avenza: 221) Prima Donna Estetista, Marina di Massa, via Sturzo: 121) Roberta Parrucchiera, Marina di Massa, via San Leonardo: 121) Shangai Parrucchiere, Marina di Massa, via Garosi: 1Ricordiamo ancora che il gioco prosegue tutta l’estate, fino al 31 agosto, per poi concludersi con un grande evento di premiazione. Ricordiamo che i tagliandi sono pubblicati tutti i giorni, e lunedì 3 agosto, saranno tre, come tutti i lunedì.Nonostante il caldo e la stagione estiva, la categoria dei professionisti Artisti della Bellezza, nell’accezione a 360 gradi ricompresa nel gioco del Tirreno e della Cna, sta lavorando in pieno, sempre al servizio e al fianco delle clienti e dei clienti per offrire sempre novità e tradizione, in un giusto mix, sempre nel segno della piena sicurezza e del rispetto dei protocolli.Vi ricordiamo che chi volesse partecipare o volesse indicare il nome di acconciatori, estetiste, tatuatori, titolari di Spa o centri benessere, parrucchieri, barbieri ecc. può segnalarli alla redazione chiamando i numeri fissi 0585-41032 o 0585-777333 oppure ancora meglio, visto lo smart working, inviando una mail agli indirizzi massa@iltirreno.it oppure carrara@iltirreno.it. Un nostro redattore o collaboratore prenderà un appuntamento, visiterà l'attività dell'artista segnalato e scriverà un articolo su negozio e titolare. Un contest, quello promosso dal nostro giornale con Cna, dedicato ad estetiste, acconciatori, barbieri, tatuatori, nail artist, spa e le attività del settore bellezza e benessere in genere. Una iniziativa che il Tirreno di Massa-Carrara organizza, come dicevamo, in collaborazione con la Cna sempre di Massa-Carrara. La Cna mette in palio tre premi importanti: un premio da 500 euro, in voucher per servizi consulenza Cna; un altro da 300 euro, in voucher per servizi consulenza Cna e un terzo del valore di 200 euro sempre in voucher per servizi consulenza Cna. E ci sono altri premi.