Cemento e alberi tagliati: scontro alla foce del Magra

di Claudio Figaia. Quanto cemento sulle sponde del Magra. Tu percorri la strada che conduce al borgo di Bocca di Magra e il fiume proprio non lo vedi No, vedi un muro di cemento che cancella paesaggio e annessa “poesia” della foce del fiume. Stessa cosa a Fiumaretta. Opere di difesa idraulica, spiegano: quelle sponde artificiali servono a scongiurare nuove, disastrose alluvioni. Abitanti e villeggianti di questo splendido angolo tra fiume e mare, Apuane e Lunigiana, dopo qualche protesta e lamentela, si sono abbastanza rassegnati alla cosa.



Ma in queste settimane le voci anti-cemento sono tornate a farsi sentire sulle rive del fiume. A causa dei lavori per la riqualificazione dei giardini di Bocca di Magra, voluti dalla Regione Liguria, 800 mila euro di investimento. Il progetto, firmato dall’architetto Giuseppe Lunardini di Lucca, un “paesaggista” tra i più noti in Italia, prevede la cementificazione della parte centrale del giardino di Bocca, e ha già portato all’abbattimento di quattro alberi. Il che ha suscitato parecchi malumori, anche se il piano prevede la di compensare il taglio con la piantumazione di 16 tamerici e 8 gelsi ai lati dello slargo. «Dopo l’abbattimento esagerato dei pini di Fiumaretta ora si rinnova un’altra sciagurata impresa. Tagliare alberi autoctoni, per ripiantarne altri che impiegheranno anni per dare un senso, in questo caso non compiuto, all’ambiente, è un’insulsa affermazione di potere da parte di chi governa», ha tuonato l’architetto Gian Franco Damiano di Italia Nostra.



Molto contestata anche la decisione di fare partire i lavori in piena estate. «Che necessità c'era di far partire un cantiere ai giardini in luglio andando a creare un grave disagio a cittadini, commercianti e turisti? E che noia davano quelle piante? Noi non crediamo alla favoletta della scadenza del finanziamento. E non è vero che si tratta di "un progetto condiviso con la cittadinanza" come sostiene l'assessore regionale», accusano i cittadini che aderiscono al comitato “Insieme per Ameglia”. I quali rincarano: «Perchè non hanno lavorato durante il lockdown, come hanno fatto al cantiere (per le barriere anti alluvione) alla Ferrara?».Poi ci sono le donne del "Comitato di Bocca di Magra”, le referenti sono, che hanno ingaggiato una battaglia con il sindaco di Amegliae gli assessori regionalie Andrea Bernava. «Uno scandalo in piena estate», «Queste piante sono il ricordo di Bocca di Magra», hanno gridato in facci agli amministratori in occasione di un presidio.Lo scontro sta acquistando anche una valenza elettorale – in Liguria si vota per le Regionali – con gli assessori a ribadire che l’intervento “doveva” partire subito pena la perdita dei finanziamenti; che è condiviso con la popolazione e che sul taglio degli alberi c’è l’ok del Parco 5 Terre-Magra.Locali, foresti e villeggianti riuniti nel Comitato di Bocca di Magra, intanto, hanno avviato una raccolta di firme «per fermare lo scempio». E sfoderano un’altra arma. La prestigiosa associazione internazionale di architettura International Laboratory of Architecture and Urban Design, Ilaud, dà il suo appoggio al Comitato promuovendo un premio nazionale intitolato a(fondatore dell’Ilaud) e alla moglieper la salvaguardia di Bocca di Magra e del suo intorno. Una giuria internazionale valuterà il migliore progetto presentato da giovani laureati o laureandi in Architettura. E in occasione della premiazione organizzerà un seminario di studio sul futuro della foce della Magra.I coniugi De Carlo erano molto legati a Bocca di Magra, loro posto di vacanza. Tanto che nel 1962 con(oggi presidente dell’Ilaud) presentarono al comune di Ameglia un Piano regolatore, mai accolto. Erano gli anni degli Amici di Bocca di Magra quando l’editore Giulio Einaudi con Vittorio Sereni, Italo Calvino e gli altri, difendevano le bellezze locali dalla cementificazione. Allora come oggi.