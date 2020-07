Cantina Lunae eletta cantina dell’anno 2020

Luni. Grande festa a Cantina Lunae. Dopo l'illustre riconoscimento di ottobre scorso da parte della giuria di Gambero Rosso che ha premiato il Vermentino 2019 "Etichetta Nera" come miglior vino bianco d'Italia dell'anno, un'altra, doppia soddisfazione è arrivata di nuovo dalle parti dell'azienda del patron Paolo Bosoni e della sua famiglia.



Tra le aziende vitivinicole insignite di prestigiosi premi c'è appunto Cantine Lunae Bosoni che si è aggiudicata il riconoscimento più ambito: il premio speciale "Cantina dell'anno - Gran Vinitaly 2020" a cui si aggiunge un altro premio importante, quello di Miglior vino bianco d'Italia con il Colli di Luni Doc Vermentino "Etichetta Nera" 2019 con un punteggio di 96/100. Il premio di "Miglior Cantina dell'anno 2020" è stato ottenuto grazie all'accoppiata di due vini della stessa azienda che hanno ottenuto entrambi il miglior punteggio, entrambi portando a casa un 96/100. Parliamo del già citato Vermentino Bianco "Etichetta Nera" 2019 in coppia con il Vermentino "Numero Chiuso" di cui sono state prodotte solo 2600 bottiglie. Grazie a questa splendida accoppiata Cantine Lunae ha ottenuto dal gruppo Vinitaly in coordinazione con 5StarWines, la selezione annuale che anticipa di pochi giorni Vinitaly - con la giuria che di professionisti internazionali che avrebbe dovuto riunirsi a Verona, e lo ha fatto in "versione agile" e online da tutto il mondo, giudicando migliaia di bottiglie - e con 5StarWines-the Book 2021, la guida che li racconta,o scettro di miglior Cantina d'Italia 2020. Soddisfazione alle stelle, quindi al confine tra la Liguria e la Toscana con Cantine Lunae che continua a raccogliere premi e riconoscimenti di prim'ordine.



«Siamo rimasti decisamente e piacevolmente sorpresi dalla notizia - dichiaratant'è che in un primo momento posso tranquillamente dire che stentavamo a crederci. Avevamo deciso di partecipare al concorso indetto dallo staff di Vinitaly inviando ad inizio marzo le nostre bottiglie da far esaminare alla commissione. Di li a poco ecco arrivare lo "tsumani covid" che ci ha travolto e di fatto cambiato abitudini personali e lavorative costringendo anche l'azienda a cambiare stile di vita professionale tra mille complicazioni organizzative. Una settimana fa è arrivata una telefonata da Verona. Francamente mi aspettavo comunicassero come il nostro vino fosse arrivato in graduatoria ma mai ci saremmo aspettati non solo che il Vermentino Bianco fosse stato eletto miglior vino bianco d'Italia 2020 ma soprattutto che Ca' Lunae, grazie all'accoppiata dello stesso Etichetta Nera 2019 con il "Numero Chiuso" si fosse classificata al primo posto tra le Cantine d'Italia. Un riconoscimento davvero importante che rende il giusto merito al lavoro ed all passione che in queste zone i produttori mettono nella loro attività, nonostante le mill difficoltà a cui devono fare fronte ogni giorno». Adesso per Ca' Lunae all'orizzonte la nuova vendemmia e successivamente la prima mostra post emergenza a Verona che dovrebbe svolgersi a dicembre.