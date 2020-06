Un nuovo caso positivo e nessun decesso per Covid a Massa-Carrara

Massa-Carrara. Nessun decesso ma un nuovo caso positivo di Covid-19 in provincia di Massa-Carrara nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Toscana. Sale dunque il numero dei contagiati sul nostro territorio, seppur in maniera contenuta rispetto ai picchi di diverse settimane fa: siamo a un totale di 977 persone contagiate dal coronavirus. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono invece 167, tra i quali tre decessi avvenuti fuori regione (2 nell’ospedale di Spezia e 1 a Parma).



Ieri, in tutto il territorio regionale, vengono registrati cinque nuovi casi positivi (per un complessivo di 10.243) e nessuna persona deceduta per complicazioni del quadro clinico dovute al contagio del virus.



Stabili le persone guarite a quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 332.758, 2.893 in più rispetto alla giornata precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 323, +1,6% rispetto a sabato. Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 3 rispetto a sabato, più 1%). Sono 2.175 (meno 100 rispetto al giorno precedente, meno 4,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (nel dettaglio: Asl centro 664, nord ovest 1.432, sud sst 79).Sono 2 in più (più 10%) le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani, che oggi sono complessivamente 22, di cui 6 nei reparti di Terapia intensiva (stabili rispetto al giorno precedente). Le persone complessivamente guarite rimangono 8.817: 283 persone “clinicamente guarite” (meno 12 rispetto a sabato, meno 4,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 8.534 (più 12 rispetto al giorno prima, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. —