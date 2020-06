I campeggi sono tutti aperti: «Ora aspettiamo i turisti»

MASSA. (Ri)fatti i campeggi (ovvero tutti hanno riaperto), adesso ci sono da fare i turisti (nel senso che per ora, e ancora, mancano all’appello).



Il ritorno sulla scena dei camping e delle strutture open air - in tutto 33 concentrati soprattutto nella zona della Partaccia, a Marina di Massa - comunque una cosa significa, su tutte: la stagione estiva può davvero cominciare, senza ulteriori tentennamenti.



«Tra sabato 6 giugno e il fine settimana appena passato tutti i campeggi hanno finalmente riaperto, e questa è una cosa positiva, visto che fino a un mese fa c’erano tante incertezze sul futuro», sottolinea, responsabile locale dell’associazione di categoria Ageparc. Ora le cose negative: «Purtroppo i villeggianti che di solito arrivano in questo periodo ancora non ci sono. Certo, non nascondiamoci dietro a un dito: la stagione sarà negativa, però perlomeno oggi noi possiamo dire che ci siamo e ripartiamo».C’è però chi si è già affacciato alla Partaccia, negli ultimi giorni: «L’unica risposta positiva di questi giorni è che alcuni clienti storici, i cosiddetti habitué, ci hanno raggiunto - prosegue Lucetti - questo ci fa ben sperare: rivederli per noi è motivo di grande sollievo, di ottimismo, soprattutto a livello psicologico. I nostri stagionali come sempre sono arrivati dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, ma anche dalla Lombardia. Ci danno speranza. Sono presenze che incidono più o meno al 50% sul numero dei villeggianti complessivi che possiamo ospitare nelle nostre strutture. Poi qualcosa si è mosso timidamente per quanto riguarda le prenotazioni per i bungalow, ma poco altro ad oggi». Aggiunge Lucetti: «Ma è presto per capire la previsione dei flussi turistici, per avere un quadro più preciso dobbiamo aspettare almeno la fine di questo mese. Confidiamo che con il passare del tempo e l’allentamento delle misure di sicurezza la situazione possa migliorare sotto tutti i punti di vista, per i turisti e per i proprietari delle strutture».Sul fronte occupazionale, poi, le circa 500 persone che lavorano intorno al settore dei camping a Massa sono quasi tutte rientrate in servizio, a fine mese si tornerà all’organico davvero pieno, come sempre, compresi i lavoratori stagionali. La Partaccia senza campeggi soffre oltremisura: con le strutture vuote sono vuoti anche gli stabilimenti balneari della zona, che storicamente accolgono i villeggianti che dormono in bungalow, camper e quant’altro. Insomma è tutto strettamente legato e dipendente: «Qualcosa abbiamo visto nell’ultimo fine settimana, ma certo siamo abituati ad altri numeri», afferma ancora il rappresentante locale di Ageparc, che è anche titolare dello stabilimento balneare e ristorante annesso Gelosia.Una spinta a questa situazione di stallo potrebbe arrivare a livello nazionale, perlomeno è questo che tutti si augurano. Perché proprio ieri sul portale dell’Agenzia delle Entrate è comparsa la sezione dedicata al Bonus Vacanze (da 500 a 150 euro), la misura varata dal Governo per dare un sostegno alle famiglie che vogliono andare in vacanza e alle strutture ricettive che le accolgono, spendibile dal 1 luglio al 31 dicembre in tutta Italia. Per vederne gli effetti ci sarà da aspettare qualche settimana.